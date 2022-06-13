西南部酷熱高溫 導致戶外勞工想吐、身體虛脫

美國西南部受到最新一波熱浪襲擊，在烈日底下工作的戶外勞工首當其衝。Getty Images

加州 、亞利桑納州 以及絕大多數美國西南部受到最新一波熱浪襲擊，在烈日底下工作的戶外勞工首當其衝，成為高溫 疾病及傷害的最高風險族群。研究發現，內華達州、加州及亞利桑納州戶外工作者，高溫致死率(heat morbidities)近年來有增加趨勢，較有工作經驗的員工高溫傷病風險威脅則超過新進人員。

華盛頓郵報報導，拉斯維加斯園藝包商桑契斯(Cristian Sanchez)的造景團隊，11日一早6時便抵達工作地點，當時氣溫為華氏90度，到了工作結束之際，拉斯維加斯哈利瑞德國際機場(Harry Reid International Airport)測得溫度已達華氏109度，追平當地在1956年寫下的最高溫度紀錄。

來自墨西哥韋拉克魯斯( Veracruz)的桑契斯，在拉斯維加斯從事園藝造景已有六年，對於在酷熱天候下工作頗有經驗。他所率領的工作人員有著針對炎熱天候的工作裝備：長袖反光橘色罩衫、頭巾、面罩、棒球帽與寬邊帽。

桑契斯說，在高溫底下工作，會出現想吐、身體虛脫的狀況。他表示，由於氣溫過高，一開始上工就熱到嚴重頭疼，「不過時間久了，也就慢慢習慣了，身體會適應高溫環境，變成常態」。

華盛頓郵報報導，研究高溫環境的學者專家，將類似桑契斯等戶外勞動工作者，列為出現高溫疾病及傷害的最高風險族群。

今年5月刊登於環境科學與科技國際期刊(International Journal of Environmental Science and Technology)的最新研究報告指出，研究人員針對內華達州、加州及亞利桑納州戶外工作者進行調查後發現，高溫致死率近年來有增加趨勢。統計顯示，從事戶外勞動工作5年以上的勞工，高溫致死風險明顯超過工作經驗未滿1年的新進人員。

主持這項研究的沙漠研究中心(Desert Research Institute)副教授班達拉(Erick Bandala)指出，研究結果讓人感到出乎意料。他說，原本以為缺乏經驗的新手員工，可能面臨高溫致病的風險較高，但2011年至2018年的人口統計資料，分析結果卻是另一回事。

他說，較有經驗的員工由於從事相同工作已有頗長一段時間，覺得並未受到太多影響，「結果因此變得過度自信，忘記了自己曝露於危險環境」。