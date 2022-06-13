華郵：拜登抱怨安排生物燃料廠參訪行程無助對抗高物價

拜登總統近日頻頻出訪，企圖平息民眾對高通膨的怨氣。圖為10日他拜訪洛杉磯港畫面。Getty Images

拜登 總統今年4月前往愛阿華州參訪一家生物燃料廠(biofuels plant)，發表談話時針對解決物價上漲問題表示，生物燃料接下來將扮演重要角色，今夏也將宣布擴大乙醇(ethanol)使用。華盛頓郵報13日報導，拜登公開談話中展現樂觀態度，私下卻對這趟行程能否達到降低物價的目的感到懷疑，返回白宮 後召集高層幕僚大吐苦水。

報導指出，知情人士透露，拜登對幕僚的私下談話中，對於擴大生物燃料是否能夠達到降低物價的效果感到懷疑，甚至質疑參訪生物燃料廠的行程安排；拜登返回華府後，把白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)等資深助理叫進橢圓形辦公室，責問這趟參訪行程的目的究竟為何。

消息人士指出，拜登在愛阿華州發表談話之前，其實對於乙醇有助於降低油價的說詞是否遭到誇大、乙醇使用是否將傷害對抗氣候變遷的施政計畫都產生疑點，不過包括農業部長威薩克(Tom Vilsack)在內等官員勸告拜登應該依原訂計畫行事，理由是至少能對中西部有幫助，對於迫切尋求解決物價飛漲問題的白宮同樣有幫助。

華盛頓郵報分析，生物燃料廠參訪行程事件反映白宮長達數月面對物價飆漲卻束手無策的處境，拜登對於行政團隊無力解決問題越來越感到挫折。過去一年間，物價問題漸趨惡化，白宮資深助理焦頭爛額，拜登的國內施政計畫、國際外交優先事項及民主黨的政治前景，通通因為收到牽累而面臨威脅。

拜登上周接受深夜脫口秀節目主持人吉米金莫(Jimmy Kimmel)訪問時說：「通膨將會害慘我們。」

報導指出，面對今秋期中選舉，某些民主黨人希望競選政見重點能放在凸顯石油 、天然氣企業的貪婪。拜登10日在洛杉磯港(Port of Los Angeles)發表演說時便指出：「艾克森美孚石油公司(Exxon Mobil)去年賺的錢比上帝還多。」拜登還說，石油公司的政策導致物價出現人為飆漲，但卻不承認。

報導分析，到目前為止，拜登政府的各種手段，對於降低物價似乎都沒有帶來明顯效果，某些經濟學家警告，這波通膨恐將持續頗長一段時間。前任財政部長桑默斯(Larry Summers)便說，美國經濟目前非常困難，低失業率、通膨走高但還沒陷入衰退的火紅狀態，並沒有任何前例可以參考，「想到能夠軟著陸( oft landing)，將是非常、非常不容易的」。