我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

唐山駐唱女歌手被關狗籠 輿論發酵警方速逮4嫌

空官空軍烈士英靈孤獨長眠美國數十年 王立楨前往祭拜

喝受污染亞培配方奶 新文件曝多達9童死 FDA追查

編譯郭宣含／綜合12日電
亞培公司密西根州斯特吉斯廠生產的嬰兒配方奶粉，發生多起造成嬰兒致死或生病案例。(美聯社)
亞培公司密西根州斯特吉斯廠生產的嬰兒配方奶粉，發生多起造成嬰兒致死或生病案例。(美聯社)

華盛頓郵報報導，根據新公布文件，自2021年初以來，多達九名兒童飲用亞培公司(Abbott Nutrition)密西根廠生產的嬰兒配方奶粉後死亡，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)已展開調查，這比FDA先前的說法多出七起死亡案例，但FDA仍無法確認感染來源。

FDA先前指出，兩名幼兒喝下亞培密西根州斯特吉斯(Sturgis)廠遭阪崎腸桿菌(Cronobacter sakazakii)污染的嬰兒配方奶粉後過世，另兩名幼兒因此生病；但FDA日前承認收到更多兒童因喝下該廠配方奶致死或生病的回報。

在這九起死亡案例中，FDA無法確認感染來源。在部分案件中，配方奶粉剩餘量不足以進行測驗；而在因阪崎腸桿菌感染死亡的案例中，基因體定序結果發現，感染株跟今年春季在斯特吉斯廠檢查發現的菌株不同。

不過此消息加深外界對亞培廠環境維持的疑慮，也令人進一步懷疑FDA處理斯特吉斯廠申訴的作法。

這些亞培申訴最先由eFoodAlert網站和食安專家恩蒂斯(Phyllis Entis)報導，恩蒂斯依「資訊自由法」(FOIA)提出申請並取得這些資訊。

FDA去年12月至3月在FDA消費者申訴系統收到共128件消費者申訴，新回報的嬰兒死亡案件也涵蓋其中。死亡兒童身分並未公開，僅以案件數字標示。

亞培10日在聲明中指出，亞培產品跟回報的死亡案件並無因果關係，並表示亞培分銷產品前會進行微生物測試，分銷到消費者手上的亞培配方奶並未驗出阪崎腸桿菌或沙門氏菌(Salmonella)。

律師賈斯勒(Sam Geisler)代表數十戶家中幼兒飲用亞培污染配方奶而致病的家庭，他表示這些申訴案證明斯特吉斯廠有系統性問題。

華郵報導，新文件除了揭露民眾申訴九起嬰兒喝下亞培配方奶致死案例外，另有25起「危及生命的傷病」事件和80起「無生命危險的傷病」事件，不過除了死亡案件外，其他申訴案未獲醫療專家認證。

FDA 華郵 食品暨藥物管理局

上一則

大型律師事務所 現在什麼人才都要

延伸閱讀

「真的會死」 嬰兒配方奶短缺 也危及成人生命

「真的會死」 嬰兒配方奶短缺 也危及成人生命
配方奶進口再增 短缺暫緩解 亞培工廠重啟仍須幾周時間

配方奶進口再增 短缺暫緩解 亞培工廠重啟仍須幾周時間
配方奶進口再增 短缺暫緩解

配方奶進口再增 短缺暫緩解
為奶粉荒赴國會作證 食藥局長：亞培工廠超不衛生

為奶粉荒赴國會作證 食藥局長：亞培工廠超不衛生

熱門新聞

45歲的蔣濛(右)將接替丹尼爾斯(Mitch Daniels)，成為普渡大學新任校長，他也是普大創校153年來第一位華裔校長。(普大官網)

普渡大學創校153年首位華裔校長 45歲蔣濛寫歷史

2022-06-11 10:14
一對年齡16和19歲的華裔兄弟，8日晚在新澤西州貝玉恩市一所學校的室內游泳池裡溺水而死。圖為出事的林肯社區學校外觀。(NBC電視台截圖)

3救生員在場…華裔兄弟在學校泳池溺斃 妹妹親睹憾事

2022-06-09 22:17
現場監視器顯示槍案發生一刻群眾奔逃。(擷自KHOU 11影片)

費城槍擊案3死11傷 民眾奔逃影像曝光 槍手疑不只1人

2022-06-05 15:53
一名女子在紐約地鐵將唾沫抹在菲律賓醫護人員身上，結果遭一拳擊倒。（示意圖／取材自Unsplash圖庫）

紐約女子抹唾液辱亞裔醫護人員 遭一拳擊倒

2022-06-05 08:59
根據奧蘭多警察局稱，一名10歲女孩8日被捕，當局稱她「開槍打死一名與自己母親爭吵的婦女」，目前該女孩已被佛羅里達兒童家庭局監管。(Getty Images)

媽媽跟別人吵架 佛州10歲女孩護母 竟「持槍擊斃對方」

2022-06-08 21:24
紐約時報報導，不鏽鋼籬笆儼然成為紐約亞裔中產階層人生圓夢的標記。(Getty Images)

紐時：不鏽鋼籬笆成紐約亞裔屋主身分地位象徵

2022-06-10 09:18

超人氣

更多 >
唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？

唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？
上海女當街遭砍殺 浴血慘叫 影片瘋傳 官方封禁話題

上海女當街遭砍殺 浴血慘叫 影片瘋傳 官方封禁話題

拜登若不選連任 賀錦麗難接班 民主黨5人可能出馬

拜登若不選連任 賀錦麗難接班 民主黨5人可能出馬

提鮮神物不只香菇 雞湯放這1物 讓他喝了以為加了糖

提鮮神物不只香菇 雞湯放這1物 讓他喝了以為加了糖
全美平均油價首破5元 夏季恐破6元…這州最便宜

全美平均油價首破5元 夏季恐破6元…這州最便宜