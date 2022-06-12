倒戈支持彈劾川普 共和黨議員萊斯初選拉警報

南卡羅來納州共和黨籍聯邦眾議員萊斯(中)。(美聯社)

南卡羅來納州共和黨 籍聯邦眾議員萊斯（Tom Rice）去年支持彈劾時任總統川普 ，14日萊斯將面臨期中選舉黨內初選，遭遇川普力挺的對手傅萊強勢挑戰，但萊斯並不後悔。

去年1月6日，川普（Donald Trump）支持者襲擊國會大廈，試圖打斷議員認證民主黨籍的拜登（Joe Biden）贏得2020年總統大選。同月聯邦眾議院通過對川普的彈劾案，包括萊斯在內的10名共和黨議員倒戈投下同意票。

個性溫和的萊斯原是會計師兼稅務律師，曾協助制訂2017年由川普簽署入法的稅務法令。雖然萊斯逾9成表決都支持川普的議程，他仍認為川普在國會大廈遇襲案期間的作為形同攻擊憲法。

最近萊斯接受「新聞週刊」（Newsweek）訪問時說：「任何如同1月6日那般撕毀我國憲法的人，我都會試圖要他們負責，我不在乎他們是共和黨還是民主黨人。」

他在接受美國廣播公司新聞網（ABC News）訪問時則說，換做是明天表決，他也會支持彈劾川普，因為川普危及前副總統潘斯（Mike Pence）及其在國會大廈家人的安全，且未加快行動來阻止這場致命暴動。

萊斯回憶：「他看著國會大廈─人民的會堂被洗劫，看著國會警察被毆打，3、4個小時之間，他不吭一聲、不出手阻止，我那時相當生氣，到今天還是很憤怒。而且我曾宣誓捍衛憲法，我非常清楚這件事。」

川普在萊斯所屬的第7選區，比在南卡整體更受歡迎，上兩屆總統大選中，川普在南卡得票率約為55%，在第7選區則為58%左右。不過，萊斯2016年與2020年的得票率都超過6成。

川普已宣示要報復萊斯，為萊斯在初選中的6名對手之一傅萊（Russell Fry）背書，3月還在他的選區舉行集會。當時川普對著台下群眾說：「萊斯在第7選區這裡是場災難，沒人尊敬他，他在華府是個笑柄。」

萊斯則批評川普「是個自戀狂、求關注、被報復心驅使」，並提醒共和黨不要支持川普回鍋角逐總統。

究竟萊斯的決定會不會導致自己在初選敗北？

「華盛頓觀察家報」（The Washington Examiner）3日報導萊斯陣營內部民調顯示，萊斯（38%）領先傅萊（21%）兩位數百分點；然而「特拉法加集團」（Trafalgar Group）上月26日至29日所做的民調結果卻相反，萊斯（25%）落後傅萊（42%）兩位數百分點。

其他公開的民調結果多顯示傅萊聲勢領先，但兩人目前支持率都不超過5成，依南卡規定可能得進行決選。

除了萊斯，去年與川普唱反調也可能危及其他幾名共和黨眾議員的初選結果，甚至是人身安全。根據美國全國公共電台（NPR），這10名共和黨人所在選區最挺川普的為懷俄明州眾議員麗茲．錢尼（Liz Cheney）的選區。

負責調查去年國會大廈暴動案的眾議院特別委員會本週舉行公開聽證，特別委員會共有9名成員，包括2名共和黨人，擔任副主席的麗茲．錢尼是其中之一。

其他8位面臨挑戰的共和黨眾議員為華盛頓州的紐豪斯（Dan Newhouse）和布特勒（Jaime Herrera Beutler）、伊利諾州的金辛格（Adam Kinzinger）、俄亥俄州的龔薩雷茲（Anthony Gonzalez）、密西根州的厄普頓（Fred Upton）和梅傑（Peter Meijer）、紐約州的卡特科（John Katko）和加州的瓦拉道（David Valadao）。