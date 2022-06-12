7000移民想趁美洲峰會入境美國 墨西哥：已予解散

墨西哥政府11日表示，有約7000人的車隊從南部邊城塔帕珠拉出發，打算入境美國邊境，被墨國攔截解散。（美聯社）

美洲高峰會（Summit of the Americas）剛落幕，墨西哥 移民當局今天表示，已經解散至少由7000人組成的移民車隊，打斷他們的北漂赴美行程。

路透報導，墨西哥國家移民局 （INM）聲明表示，已經解散了這波移民車隊，並與車隊策畫人同意，讓車隊民眾轉往他們在奇亞帕斯州（Chiapas）的辦公室。墨西哥國家移民局也將協助移民取得能合法留在墨國境內的相關文件。

根據墨國移民局資料，這波移民車隊是近年來此區最大規模車隊之一，6日從南部邊城塔帕珠拉（Tapachula）出發，時值美洲高峰會開會期間；隊伍包括中美洲、委內瑞拉、海地和其他國家的民眾。

在美國加州洛杉磯舉行的美洲高峰會10日落幕，由於美方沒有邀請拉美一些左翼國家與會而引發分歧。

美國總統拜登（Joe Biden）和西半球各國領袖藉峰會場合宣布一系列移民計畫，獲與會的美洲各國與西班牙的支持，承諾要以更多方式進行合作。

美國與加拿大承諾接納更多外籍勞工 ，提供入境工作的合法管道；其他國家也同意給予移民更多的保護。但一些分析家懷疑，這些承諾的意義是否足以做出重大區別。

根據白宮聲明，墨西哥也將接受更多的中美洲勞工。