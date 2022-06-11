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普渡大學創校153年首位華裔校長 45歲蔣濛寫歷史

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普渡大學創校153年首位華裔校長 45歲蔣濛寫歷史

特派員黃惠玲／綜合報導
45歲的蔣濛(右)將接替丹尼爾斯(Mitch Daniels)，成為普渡大學新任校長，他也是普大創校153年來第一位華裔校長。(普大官網)
45歲的蔣濛(右)將接替丹尼爾斯(Mitch Daniels)，成為普渡大學新任校長，他也是普大創校153年來第一位華裔校長。(普大官網)

印第安納州普渡大學(Purdue University)董事會10日宣布，經不記名投票，該校約翰‧愛德華森工程學院院長(John A. Edwardson Dean of Engineering )暨戰略計畫執行副校長蔣濛(Mung Chiang)，當選為普大第13任校長，年僅45歲的蔣濛也是普大創校153年以來第一位華裔校長。

蔣濛1977年出生於中國天津，1988年在香港讀中學，1995年進入史丹福大學就讀，2003年獲得史丹福機械工程學博士學位，2004-2013年期間在普林斯頓大學任教，2017年進入普渡大學工程學院擔任院長。

根據普大官網，蔣濛將從明年1月1日上任，普大指出，蔣濛在普渡大學工程學院擔任院長的五年期間，帶領該學院取得有史以來最高排名，該學院研究所現於全美排名第四，線上課程全美高居第三，大學部排名也擠入全美第十的佳績；此外，無論是政府及工業界所提供的研究資金，也創下新高紀錄，現階段更有多達12個國家研究中心均設於普大。

蔣濛與國家安全、經濟發展方面的聯邦機構建立新關係方面發揮核心作用，同時也成功吸引新的企業入駐普渡發現園區(Purdue's Discovery Park District)投資、創造工作機會，2020年蔣濛還擔任美國國務卿的科學與技術顧問。

普大董事會主席伯格夫(Michael Berghoff)表示，蔣濛是領導普大實現下一次巨大飛躍的理想人選，董事會對此選擇信心百倍，「因為我們見證了他過去五年的出色表現」。伯格夫說，蔣濛不僅展現了卓越的學術成就，還表現了敏銳的行政管理與溝通能力，他表示，蔣濛具備了帶領普大前進的所有才能與經驗。

他也特別讚揚蔣濛對於普大的忠誠，因為過去幾年間，蔣濛多次收到其他大學的任職邀請，但他都拒絕而選擇留在普大。

蔣濛在校長任命宣布後發表聲明說，接任普大校長倍感榮幸，他接下來將從「傾聽」開始，了解學生、教師、員工、校友、全球伙伴等各方聲音。

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