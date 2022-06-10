美Omicron亞變種BA.4、BA.5病例上升 傳染性更強

Omicron病毒亞型變異株BA.4、BA.5國內確診病例上升，而且再添兩種更具傳染性的病毒變異株。(Getty Images)

Omicron 病毒亞型變異株BA.4、BA.5國內確診病例上升；促使春季新冠病例激增的各病毒中，再添兩種更具傳染性的病毒變異株。

聯邦疾病防治中心 (CDC )本周公布統計顯示，6月4日當周，亞型變異株占全美病例的13%。

有證據表明BA.4、BA.5病株傳染性比其他Omicron病毒株更強，公衛專家稱，新亞型可能躲過冬季曾感染其他Omicron病毒株建立的免疫保護防禦。

耶魯大學公衛學院流行病學副教授格魯博(Nathan Grubaugh)說：「在接下來幾周或幾個月，BA.4、BA.5病毒株最終可能成為Omicron的主要分系。」

這是CDC首度在每周的變種病毒報告中特別公布BA.4、BA.5病毒株的數據，報告採用近兩周的估計值；最新報告顯示，5月第一周，BA.4、BA.5病毒株合計占病例的1%。

CDC估計BA.4、BA.5病毒株在德州、新墨西哥、奧克拉荷馬、阿肯色與路易斯安納州的占比最高；在東北部的占比最低。

目前國內的主要Omicron變異株仍為BA.2.12.1，近期CDC估計，經過數月穩定成長，BA.2.12.1占比約為62%。

格魯博表示，BA.4、BA.5病毒株是否會勝過BA.2.12.1病毒株，值得觀察。

根據CDC報告，近期美國每日平均新增約10萬例，流行病學家認為實際的數字遠高於通報數據，因為衛生當局大部分不追蹤居家檢測結果。

本次感染潮未出現大量重症患者，住院率雖有上升，但仍遠低於早期疫情巔峰時期，近期染疫死亡人數也在歷史低位徘徊。

雖然仍有許多人受到突破性感染，以及多次重複感疫，流行病學家相信接種疫苗與先前感染建立的免疫力已加強對重症的預防。