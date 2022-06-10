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紐時：不鏽鋼籬笆成紐約亞裔屋主身分地位象徵

紐時：不鏽鋼籬笆成紐約亞裔屋主身分地位象徵

記者顏伶如／綜合報導
紐約時報報導，不鏽鋼籬笆儼然成為紐約亞裔中產階層人生圓夢的標記。(Getty Images)
紐約時報報導，不鏽鋼籬笆儼然成為紐約亞裔中產階層人生圓夢的標記。(Getty Images)

擁有一棟有著白色尖樁籬笆(white picket fence)的房子，經常被用來描述美國夢的實現。紐約時報10日報導，亞裔人口密集的紐約社區，屋主喜歡則以不鏽鋼籬笆做為身分地位的象徵。紐約市皇后區法拉盛以及布魯克林日落公園的住宅區，幾乎每隔一棟房子就能看到銀色的鋼鐵材質籬笆，有的鑲有金色造型，與籬笆內樸實無華的磚造或乙烯(vinyl)外牆形成強烈反差，好比穿著一件白色舊T恤，卻戴著一條鑽石項鍊。

法拉盛居民巴納吉(Dilip Banerjee)說：「如果手頭上有閒錢，一定要挑選更高檔的。」花了2800元裝設不鏽鋼籬笆的他說：「我的雙親一輩子不曾擁有好車，而我開的是賓士。」77歲的巴納吉1970年代從印度移民美國。

38歲的第一代移民陳辛蒂(Cindy Chen，音譯)說，從小在中國長大，家裡的門窗都有不鏽鋼護欄，在紐約找公寓時，也希望有類似設計的屋子。住在日落公園的她說，不鏽鋼材質的好處在於耐用，房屋外觀看起來比較新，而且乾淨，住起來更有安全感。

康乃爾大學(Cornell University)城市計畫與都會建造環境歷史學家康帕尼拉(Thomas Campanella)指出，不鏽鋼籬笆儼然成為中產階層人生圓夢的標記，帶有某種展現地位因素，尤其對於第一次在美國買房子的民眾而言。

紐約時報報導，隨著亞裔人口在紐約成長，不鏽鋼籬笆在獨棟住家變得普遍，餐廳、教堂、診所等也紛紛跟進。根據紐約市府統計，在紐約的2010年亞太裔移民約有75萬人，到了2019年則增加到84萬5000人，其中逾半數亞太裔移民住在皇后區。康帕尼拉說，差不多在同一段時間裡，不鏽鋼籬笆在紐約開始流行。

南京大學建築與城市規畫學院副教授吳蔚(Wu Wei)接受紐約時報訪問時說，許多不鏽鋼公司1990年代晚期、2000年代初期在江蘇、浙江一帶成立，推出各式各樣的住宅用品，不鏽鋼材質商品在1990年代被認為價值較高，如今則是變得普遍化。她說，不鏽鋼籬笆可以做出象徵吉祥的圖樣或文字，例如「福」字以及仙鶴、花卉等，這些設計成了富人的購買選擇。

報導指出，近幾年落腳美國的中國移民，把對於不鏽鋼材質的喜好一同帶來，皇后區與布魯克林開始出現不鏽鋼籬笆商店，來自各種不同背景的紐約客，慢慢開始仿效。

移民 紐約時報 皇后區

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