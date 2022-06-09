3救生員在場…華裔兄弟在學校泳池溺斃 妹妹親睹憾事

一對年齡16和19歲的華裔兄弟，8日晚在新澤西州貝玉恩市一所學校的室內游泳池裡溺水而死。圖為出事的林肯社區學校外觀。(NBC電視台截圖)

一對年齡分別為19和16歲的華裔 兄弟8日晚在新澤西州貝玉恩市(Bayonne)一所學校的室內游泳 池裡溺水死亡，他們的妹妹當時眼睜睜地看著兩個哥哥溺斃；根據初步調查，當時有三名救生員值班。

貝玉恩學區 和市警局9日表示，這起事故事於晚間8時30分許發生在林肯社區學校的游泳池，警方仍在調查中，沒有公布兩名死者的身分，但學區學監尼茲(John Niesz)說，19歲的哥哥已自貝玉恩高中畢業，16歲的弟弟還是該校學生。

貝玉恩市警長艾馬托(Eric Amato)說，目擊者和三名救生員看到兄弟兩人在泳池的深水區遇險掙扎，他們沈入水下沒有浮出，救生員潛水將兩人拉出水面，一邊施救一邊撥打急救電話，最後送到貝玉恩醫學中心時宣布死亡；除此之外，警方沒有公布更多細節。

貝玉恩市一名官員說，溺斃兄弟來自一個華裔家庭，緊急救助期間發生了某些溝通問題；這名官員還說，兄弟倆的11歲妹妹當時也在游泳池，親眼見到悲劇的發生。

學校的游泳池晚上對外開放，供社區民眾休閒使用。

學監尼茲說：「我們為遇難家庭和社區祈禱，我們將為學校安排更多的輔導教師。林肯學校的游泳池將暫時關閉。」

貝玉恩市長戴維斯(Jimmy Davis)當晚發表聲明向死者和他們的家庭致哀。

聯邦消費者產品安全委員會(CPSC)9日公布報告指出，美國兒童的溺斃率高，2017至2019年間，每年平均報告發生389起15歲以下兒童在泳池和水療池溺斃的事件，兒童溺斃率達73%，包括不到五歲的兒童。

CPSC主席霍恩-薩瑞奇(Alex Hoehn-Saric)呼籲家長和監護人要保持警惕，尤其是夏季的水上活動來臨之際；他說：「無論孩子是在社區、鄰居還是自家的泳池玩耍，我們要呼籲家長和監護人為子女的水上活動做好安全準備，並報名參加夏天的游泳教程。」