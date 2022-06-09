我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登現身深夜談話節目 談槍枝管制和墮胎

快看世界／南極降雪現塑料微粒 恐加劇全球變暖影響

美國男子去墨西哥度假 出現猴痘症狀偷跑出醫院

中央社瓜達拉哈拉8日綜合外電報導
墨西哥地方衛生機關今天表示，一名罹患猴痘的美國男性公民偷偷離開瓦拉塔港（Puerto Vallarta）的醫院，並出境返回美國。路透
墨西哥地方衛生機關今天表示，一名罹患猴痘的美國男性公民偷偷離開瓦拉塔港（Puerto Vallarta）的醫院，並出境返回美國。路透

墨西哥地方衛生機關今天表示，一名罹患猴痘的美國男性公民偷偷離開瓦拉塔港（Puerto Vallarta）的醫院，並出境返回美國。

法新社報導，墨西哥地方衛生部門發表聲明說，這名來自美國德州的48歲男子，無視醫務人員告知應接受猴痘檢測並隔離，於上週末逃離墨西哥太平洋沿岸瓦拉塔港的醫院。

聲明指出，當這名美國人到達醫院時，出現「咳嗽、發冷、肌肉疼痛，以及臉部、頸部和軀幹出現膿皰等症狀」。

在擅自離開醫院後，這名美國人隨後前往他與伴侶一同住宿的飯店，並於4日搭乘班機離開瓦拉塔港，之後墨國當局才掌握他的行蹤。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）6日向墨西哥當局證實，這名病患已返回美國，經檢驗證實感染猴痘。

在5月27日抵達瓦拉塔港之前，這名病患5月12日至16日期間在德國柏林，接著又到德州達拉斯（Dallas）。

待在墨西哥期間，他還參加了當地一個海灘俱樂部的派對。衛生官員呼籲在5月27日至6月4日期間參加俱樂部相關活動的民眾，應密切監測自己的健康狀況。

世界衛生組織（WHO）今天表示，在猴痘並非為流行病的國家，總計已出現超過1000起病例。

另一方面，巴西環球電視新聞網（Globo News）今天報導，巴西官方證實國內出現首起猴痘病例，這名41歲男性病患住在聖保羅（Sao Paulo），最近去過西班牙。

猴痘 墨西哥 德州

上一則

拜登現身深夜談話節目 談槍枝管制和墮胎

延伸閱讀

席勒：美國很可能陷入經濟衰退

席勒：美國很可能陷入經濟衰退
中國選手變美國申奧大使 谷愛凌挨批「兩頭吃」

中國選手變美國申奧大使 谷愛凌挨批「兩頭吃」
谷愛凌任美國申奧大使惹議 中國官媒批：美媒炒極端民族主義

谷愛凌任美國申奧大使惹議 中國官媒批：美媒炒極端民族主義
政委鄧振中：台灣半導體 美國搬不走

政委鄧振中：台灣半導體 美國搬不走

熱門新聞

現場監視器顯示槍案發生一刻群眾奔逃。(擷自KHOU 11影片)

費城槍擊案3死11傷 民眾奔逃影像曝光 槍手疑不只1人

2022-06-05 15:53
一名女子在紐約地鐵將唾沫抹在菲律賓醫護人員身上，結果遭一拳擊倒。（示意圖／取材自Unsplash圖庫）

紐約女子抹唾液辱亞裔醫護人員 遭一拳擊倒

2022-06-05 08:59
根據奧蘭多警察局稱，一名10歲女孩8日被捕，當局稱她「開槍打死一名與自己母親爭吵的婦女」，目前該女孩已被佛羅里達兒童家庭局監管。(Getty Images)

媽媽跟別人吵架 佛州10歲女孩護母 竟「持槍擊斃對方」

2022-06-08 21:24
由於川普持續擁抱選舉陰謀論，讓多年來身為川普得力左右手的女兒伊凡卡及女婿庫許納選擇低調切割，漸漸離開川普身邊。(Getty Images)

庫許納、伊凡卡不相信選舉被偷走 買3200萬豪宅走人

2022-06-08 20:42
最新研究 顯示，比起完全不喝咖啡的人，每天喝三杯咖啡的人死亡率下降約30%；且即便咖啡加糖，有喝咖啡習慣的人，死亡率仍比無此習慣者低。(Getty Images)

每天3杯無糖咖啡 死亡率降30% 喝加糖咖啡致死率仍比不喝者低

2022-06-03 14:27
一名遭定罪的重刑犯羅培茲(小圖)越獄、冷血殺害一個家庭5名成員後遭執法人員開槍擊斃。取自YouTube/KHOU 11

德州一家五口慘遭滅門 逃獄囚犯疑作案遭警擊斃

2022-06-03 08:19

超人氣

更多 >
媽媽跟別人吵架 佛州10歲女孩護母 竟「持槍擊斃對方」

媽媽跟別人吵架 佛州10歲女孩護母 竟「持槍擊斃對方」
庫許納、伊凡卡不相信選舉被偷走 買3200萬豪宅走人

庫許納、伊凡卡不相信選舉被偷走 買3200萬豪宅走人
芝大中國留學生失蹤逾月 父母以淚洗面急尋

芝大中國留學生失蹤逾月 父母以淚洗面急尋
結婚16年發現3個女兒非親生 老婆反問：血緣重要嗎？

結婚16年發現3個女兒非親生 老婆反問：血緣重要嗎？
聖荷西貝律耶沙華人區 駭人入室搶劫案 受害人被槍指著

聖荷西貝律耶沙華人區 駭人入室搶劫案 受害人被槍指著