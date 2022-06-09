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FBI：密西根州共和黨州長初選候選人凱利被捕

記者顏伶如／綜合報導
聯邦調查局(FBI)9日上午對媒體證實，共和黨密西根州州長初選候選人凱利(Ryan Kelley)已遭逮捕，凱利住家也被調查人員搜查。路透
聯邦調查局(FBI)9日上午對媒體證實，共和黨密西根州州長初選候選人凱利(Ryan Kelley)已遭逮捕，凱利住家也被調查人員搜查。路透

聯邦調查局(FBI)9日上午對媒體證實，共和黨密西根州州長初選候選人凱利(Ryan Kelley)已遭逮捕，凱利住家也被調查人員搜查。至於凱利涉嫌罪由為何，聯邦調查局則未說明。凱利先前曾被爆料出現在2021年1月6日國會暴動現場而引發爭議，還曾傳出與某些民兵組織有關，並在2022年一段社群媒體直播中，鼓吹在投票所工作的選務人員對投票機動手腳。

聯邦調查局底特律辦公室發言人施奈德(Mara Schneider)說，調查幹員9日上午持逮捕令及搜索令前往凱利位於艾蘭戴爾城(Allendale Township)的住處。

根據新聞網站Bridge Michigan報導，9日上午約9時30分，一名貌似凱利的男子被聯邦調查局幹員帶走，坐進一輛灰色休旅車。

凱利競選團隊財務長、與凱利有親戚關係的克里斯‧凱利(Chris Kelley)對媒體證實，凱利住家遭到聯邦調查局搜索，但拒絕透露進一步細節。

房地產業者出身的凱利，2020年間加入抗議南方聯盟(Confederacy)塑像被移除的示威活動，在保守派政治圈迅速走紅。新冠疫情爆發後，凱利曾召集群眾在密州首府抗議防疫政策。

凱利因為國會暴動當天出現在華府現場引發爭議，但他表示並未進入國會大廈。根據當天拍攝的影片畫面，凱利爬上國會大廈外圍的鷹架，鼓勵其他抗議群眾：「來吧！快點！這就是戰爭了，寶貝。」

凱利今年1月底接受密州地方電視台News 8訪問時說，社群媒體直播想要傳遞的訊息，只是希望選務人員能夠了解，如果發現有選舉舞弊情事，「他們可以動手解決問題」。他接受訪問時說：「我對自己說過的話百分之百負責。左派現在氣瘋了，因為我們掌握話語權，我們絕對不會讓他們再一次竊取選舉結果。」

凱利社群媒體直播之後，共和黨籍密州渥太華郡(Ottawa County)郡務委員羅巴克(Justin Roebuck)表示，凱利的談話內容對選舉法規錯誤解讀，令人憂心，後果可能對民主帶來傷害。

社群媒體 投票 共和黨

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