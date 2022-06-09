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暑期旅遊旺季遇機師荒 小型航空業者及冷門航線衝擊大

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暑期旅遊旺季遇機師荒 小型航空業者及冷門航線衝擊大

記者顏伶如／綜合報導
暑期旅遊旺季即將展開，美國航空業者卻面臨機師荒影響。圖為國殤日周末，甘迺迪機場的出行人潮。(Getty Images)
暑期旅遊旺季即將展開，美國航空業者卻面臨機師荒影響。圖為國殤日周末，甘迺迪機場的出行人潮。(Getty Images)

暑期旅遊旺季即將展開，卻遇上機師人力不足的窘境，國家廣播公司(NBC)報導，美國航空業者受到機師荒影響而大量取消航班，其中又以小規模、冷門航線的航空業者受到衝擊最大。

航空顧問諮詢網站KitDarby.com總裁達爾比(Kit Darby)指出，絕大多數持有商用飛行執照的飛行員，並沒有辦法為美國大型航空公司開飛機，必須先受訓大約五年，訓練費用上看數十萬元，才符合資格出任地區航空業者的機師。

達爾比說，受到機師人力不足影響，規模較小的航空公司、較為冷門的航線，如今受到影響尤其明顯。他舉例說，企業總部位於猶他州的天西航空公司(SkyWest Airlines)，在洛杉磯國際機場(Los Angeles International Airpor)設有飛航據點，但天西航空今年4月間表示，由於大型航空公司挖角，已有大約有5%機師流失。

達爾比說，機師荒問題非常嚴重，達美航空公司(Delta Air Lines)、聯合航空公司(United Airlines)、美國航空公司( American Airlines)等業者，如今紛紛把往來於區域之間的飛機暫時擱置，把重心放在主攻獲利效益最好的重點航線，「其他業者的生意大餅變得越來越小，或者無法提供服務」。

為美國航空、聯合航空及國際快遞貨運業者DHL經營旗下航班，企業總部位於鳳凰城的梅沙航空集團(Mesa Air Group)，今年2月份在財報中指出，受到航班縮減影響，2022會計年度第一季估計虧損數百萬元。

梅沙航空集團執行長奧爾斯坦(Jonathan Ornstein)5月接受CNBC新聞頻道訪問時說：「我們不曾預料會有如此嚴重衝擊。」他說：「如果我們不使用飛機，我們就會虧損。」

奧爾斯坦說，流失一名機師之後，大約需要四個月時間，才能完成職缺填補。他表示：「我們現在大概還缺200名機師。」

航線 洛杉磯國際機場 猶他州

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