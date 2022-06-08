逃稅、詐騙銀行3千多萬貸款 美實境秀名人夫婦罪成

實境秀「克里斯利最內行」名人克里斯利夫婦7日在亞特蘭大被判銀行欺詐、逃稅等聯邦罪名成立。(美聯社)

電視實境秀「克里斯利最內行」(Chrisley Knows Best)夫妻檔主角塔德‧克里斯利(Todd Chrisley)、茱莉‧克里斯利(Julie Chrisley)遭控逃漏稅及密謀銀行詐騙 得手3000多萬元貸款 ，7日在亞特蘭大 被判罪名成立。

喬治亞州北區聯邦檢察官布查南(Ryan K. Buchanan)在聲明中指出，克里斯利夫妻與會計師塔朗提諾( Peter Tarantino)被定罪的稅務犯罪罪名還包括企圖欺騙國稅局(IRS)。

茱莉‧克里斯利也被大陪審團裁定電匯詐騙、妨礙司法罪名成立。

司法部新聞稿指出，克里斯利夫妻尚未靠著2014年推出的實境電視節目走紅之前，聯手向亞特蘭大地區數家社區銀行密謀詐騙，申請個人貸款時提供造假銀行證明、稽查報告與財務報告，累計騙得3000多萬元。

夫妻兩人三周前受審，陪審團7日判定有罪，兩人共謀以欺詐的貸款詐騙社區銀行超過3000萬元。

新聞稿指出，克里斯利夫妻將詐騙所得款項用來購買豪華轎車、名牌服飾、房地產及旅遊；靠著「克里斯利最內行」節目走紅並賺取數百萬元酬勞後，克里斯利夫妻與塔朗提諾則串通欺騙國稅局，躲避欠稅催繳。塔德‧克里斯利後來聲請破產，2000多萬元貸款得以豁免償還，實際上卻靠著「克里斯利最內行」節目賺取數百萬元酬勞。

塔德‧克里斯利辯護律師莫里斯(Bruce Morris)對有線電視新聞網(CNN)發表簡短聲明表示，克里斯利夫妻對於判決結果感到失望，考慮上訴。

克里斯利夫婦被定罪後，聯邦地區法院法官愛蓮娜·羅斯(Eleanor Ross)允許兩人保釋，但必須受到定位監控與居家監禁，除非特定原因如工作、看診、出庭，否則不得離開屋內；並且規定兩人所有超過1000元的支出都須通知監護官。

法院訂於今年10月6日宣布克里斯利夫妻與塔朗提諾的刑期。