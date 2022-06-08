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自家後院失優勢 中國與拉美貿易額 拜登上任後持續擴大

中央社／布宜諾斯艾利斯－利馬－洛杉磯8日綜合外電報導
美國總統拜登。(美聯社)
美國總統拜登。(美聯社)

中國對墨西哥以外拉丁美洲的貿易額於2018年首度超過美國。資料顯示，美國總統拜登就任後，中國領先差距去年進一步擴大，凸顯華府所處的不利境地。

路透社分析2015年至2021年聯合國貿易資料後發現，將美國最大貿易夥伴墨西哥排除後，美國在拉丁美洲的貿易地位已經被中國後來居上，去年差距進一步擴大。

由資源豐富南美國家驅動的這股趨勢說明了美國如何在長期被視為自家後院的拉美失去優勢。拜登希望於本周在洛杉磯舉行的美洲高峰會（Summit of the Americas）中重新啟動雙方關係。

墨西哥和美國自從1990年代就達成自由貿易協定，毗鄰兩國間的商業關係使得華府與其他拉美國家的商業關係相形失色。

中國對墨西哥以外拉美地區貿易額於美國前總統川普時代的2018年首度超越美國，此一差距自拜登去年1月就職以來進一步擴大，儘管拜登矢言恢復華府的全球領袖地位，並要在多年「忽視」之後把注意力重新集中拉美。

現、前任官員告訴路透社，美國在採取具體行動方面還是慢半拍。而榖物和金屬主要進口國中國也不過就是對這個地區進行了更多貿易和投資。

前秘魯駐中國大使卡普內（Juan Carlos Capunay）指出，在墨西哥以外，拉美的「最重要商業、經濟和科技關係肯定是與這個區域的最大貿易夥伴中國，並且遠遠超越美國」。

不過他表示，這個地區在政治上仍然與美國較一致。

根據最新公布的數據，墨西哥以外拉美地區去年對中國整體貿易額達近2470億美元，遠遠超過對美國的1740億美元。上述2021年數據缺乏部分區域國家的資料。

有別於其他拉美國家，墨西哥對美貿易額從2015年的4960億美元，去年增至6070億美元；同期對中國貿易額從750億美元增至1100億美元。

白宮和美國國務院都沒有針對置評請求立即作出回應。

顯然是為了提出中國以外的具體替代方案，資深美國官員指出，拜登將會在洛杉磯峰會中宣布「美洲夥伴關係」（Americas Partnership）計畫，聚焦根據現有貿易協定，在後疫情時代提升經濟復甦。

官員指出，有關計畫以動員投資、振興美洲開發銀行（Inter-American Development Bank）、創造清潔能源職缺、加強供應鏈為目標。但此一倡議恐面臨美國保護主義的阻撓。加上這個區域內各經濟體差異程度高，計畫能否行得通也是一個問題。

墨西哥 拜登 華府

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