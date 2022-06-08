房價高聳入雲 年輕人不靠爸媽難登天

美國房市已出現降溫跡象，但高通膨和利率走高仍讓年輕人無力置產，因此愈來愈多父母出手，協助成年子女買房。 美聯社

儘管美國火熱的房市已出現降溫跡象，但高通 膨和利率 走高仍讓年輕人無力置產，因此愈來愈多父母出手，協助成年子女買房。

全美各地的不動產仲介業者表示，父母支援子女購屋的方式包括共同申辦房貸、協助支付頭期款或直接為子女買房。

紐約仲介業者Coldwell Banker Warburg的房仲丹契克說，在她15年的從業生涯中，從未見過這麼多父母為兒女購屋，或陪同子女買房；今年1月以來，她已接洽四組這類客戶，其中三組直接以現金全額購屋。

丹契克表示，這個趨勢主要與房租高漲有關，許多客戶認為，既然有能力購屋，就不須把錢浪費在房租上。

房仲業者表示，富裕家庭常幫助親屬成為新屋主，這種情況在房價 高昂的都會區特別明顯。然而，以目前的美國房市來看，長輩金援的重要性更勝以往，因為房價飆漲、房貸利率也已突破5%。此外，愈來愈多人把不動產視為抗通膨資產，也是比租屋更理想的選項。

彭博資訊報導，一名母親去年協助女兒在丹佛購買價值33萬美元的房產，為她支付約3萬美元的頭期款和規費，並與女兒共同申貸。事後證明這項決定相當正確，因為這間房屋一年多後上漲近10萬美元。

千禧世代的房屋持有率仍落後其他世代。找房網站Apartment List指出，千禧世代在40歲時成為有殼族的比率為60%，低於X世代的64%和嬰兒潮世代的68%，主要原因是學貸負擔加重、房價上漲、收入停滯，讓年輕世代無力購屋。