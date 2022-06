建亞太裔國家博物館法案准入簽字 孟昭文見證

國會舉辦建亞太裔國家博物館法案的准入簽字儀式。(孟昭文辦公室提供)

在參眾兩院過關的建立首個亞太裔國家博物館 的提案,7日晚在國會舉行「准入簽字儀式」(enrollment ceremony),在提案的聯邦眾議員孟昭文(Grace Meng,紐約州)見證下,眾院 多數黨領袖就法案最終版本簽字,並送往白宮,預計將在近日由拜登總統簽字生效。

國會7日晚舉行該份提案的准入儀式,將兩院統一的提案最終版本印在羊皮紙上,並由眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)簽字後送往白宮,拜登預計將在近日簽署。

孟昭文表示,感謝所有支持這項提案的國會同事,也感謝眾院議長波洛西以及參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)的推動,提案離簽字成法又近了一步,感到激動與興奮,「這是建立博物館的第一步,也是歷史性的一步,期待總統盡快簽署我的法案」。

這項名為「研究創建美國國家亞太歷史文化博物館委員會」(Commission to Study the Potential Creation of a National Museum of Asian Pacific American History and Culture Act)、編號H.R.3525的提案,4月在眾議院 過關,在5月亞太裔傳統月,又在參議員過關,提案建議創建一個由八位專家組成的委員會,研究如何設立、維護、資助並運營全國首個亞太裔國家博物館,以及博物館是否應屬華府國家博物館群的史密森學會(Smithsonian Institution)旗下,八位專家將由眾議院議長、眾議院少數黨領袖、參院多數黨及少數黨領袖共同任命,調研時間約為18個月。