建亞太裔國家博物館法案准入簽字 孟昭文見證

國會舉辦建亞太裔國家博物館法案的准入簽字儀式。（孟昭文辦公室提供）

在參眾兩院過關的建立首個亞太裔國家博物館 的提案，7日晚在國會舉行「准入簽字儀式」(enrollment ceremony)，在提案的聯邦眾議員孟昭文(Grace Meng，紐約州)見證下，眾院 多數黨領袖就法案最終版本簽字，並送往白宮，預計將在近日由拜登總統簽字生效。

國會7日晚舉行該份提案的准入儀式，將兩院統一的提案最終版本印在羊皮紙上，並由眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)簽字後送往白宮，拜登預計將在近日簽署。

孟昭文表示，感謝所有支持這項提案的國會同事，也感謝眾院議長波洛西以及參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)的推動，提案離簽字成法又近了一步，感到激動與興奮，「這是建立博物館的第一步，也是歷史性的一步，期待總統盡快簽署我的法案」。

這項名為「研究創建美國國家亞太歷史文化博物館委員會」(Commission to Study the Potential Creation of a National Museum of Asian Pacific American History and Culture Act)、編號H.R.3525的提案，4月在眾議院 過關，在5月亞太裔傳統月，又在參議員過關，提案建議創建一個由八位專家組成的委員會，研究如何設立、維護、資助並運營全國首個亞太裔國家博物館，以及博物館是否應屬華府國家博物館群的史密森學會(Smithsonian Institution)旗下，八位專家將由眾議院議長、眾議院少數黨領袖、參院多數黨及少數黨領袖共同任命，調研時間約為18個月。