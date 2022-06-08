我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／舊金山罷免檢察官博徹思、通膨苦日子在後頭

費城出現首例猴痘 全美已達21例確診或疑似病例

建亞太裔國家博物館法案准入簽字 孟昭文見證

記者鄭怡嫣／紐約報導
國會舉辦建亞太裔國家博物館法案的准入簽字儀式。（孟昭文辦公室提供）
國會舉辦建亞太裔國家博物館法案的准入簽字儀式。（孟昭文辦公室提供）

在參眾兩院過關的建立首個亞太裔國家博物館的提案，7日晚在國會舉行「准入簽字儀式」(enrollment ceremony)，在提案的聯邦眾議員孟昭文(Grace Meng，紐約州)見證下，眾院多數黨領袖就法案最終版本簽字，並送往白宮，預計將在近日由拜登總統簽字生效。

國會7日晚舉行該份提案的准入儀式，將兩院統一的提案最終版本印在羊皮紙上，並由眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)簽字後送往白宮，拜登預計將在近日簽署。

孟昭文表示，感謝所有支持這項提案的國會同事，也感謝眾院議長波洛西以及參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)的推動，提案離簽字成法又近了一步，感到激動與興奮，「這是建立博物館的第一步，也是歷史性的一步，期待總統盡快簽署我的法案」。

這項名為「研究創建美國國家亞太歷史文化博物館委員會」(Commission to Study the Potential Creation of a National Museum of Asian Pacific American History and Culture Act)、編號H.R.3525的提案，4月在眾議院過關，在5月亞太裔傳統月，又在參議員過關，提案建議創建一個由八位專家組成的委員會，研究如何設立、維護、資助並運營全國首個亞太裔國家博物館，以及博物館是否應屬華府國家博物館群的史密森學會(Smithsonian Institution)旗下，八位專家將由眾議院議長、眾議院少數黨領袖、參院多數黨及少數黨領袖共同任命，調研時間約為18個月。

博物館 眾院 眾議院

上一則

快看世界／受通脹影響 百貨包裝容量悄然縮水中

延伸閱讀

控槍案參院兩黨協商關鍵階段 拜登會民主黨代表墨菲

控槍案參院兩黨協商關鍵階段 拜登會民主黨代表墨菲
黑白集／防彈少年團遊白宮

黑白集／防彈少年團遊白宮
葉倫：通膨非拜登紓困計畫造成 國會可出力協助抗通膨

葉倫：通膨非拜登紓困計畫造成 國會可出力協助抗通膨
波洛西訪華埠 從政策角度助亞太裔 逾20社團參加亞太議會圓桌會議

波洛西訪華埠 從政策角度助亞太裔 逾20社團參加亞太議會圓桌會議

熱門新聞

現場監視器顯示槍案發生一刻群眾奔逃。(擷自KHOU 11影片)

費城槍擊案3死11傷 民眾奔逃影像曝光 槍手疑不只1人

2022-06-05 15:53
一名女子在紐約地鐵將唾沫抹在菲律賓醫護人員身上，結果遭一拳擊倒。（示意圖／取材自Unsplash圖庫）

紐約女子抹唾液辱亞裔醫護人員 遭一拳擊倒

2022-06-05 08:59
從左到右分別為: 杭特拜登、杭特當時妻子布勒、副總統拜登和吉兒拜登。圖為2009年檔案照。美聯社

拜登前媳婦回憶錄：得知夫外遇嫂嫂 震驚但沒心碎

2022-06-01 15:35
娜塔麗醫療大樓1日傳出槍擊，。（路透）

奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡

2022-06-01 21:30
馬斯克對遠距工作似乎不甚認同，已要求員工回辦公室工作，並要不服者自行離開特斯拉。 路透

馬斯克下最後通牒 特斯拉主管回來上班否則離職

2022-06-01 08:42
最新研究 顯示，比起完全不喝咖啡的人，每天喝三杯咖啡的人死亡率下降約30%；且即便咖啡加糖，有喝咖啡習慣的人，死亡率仍比無此習慣者低。(Getty Images)

每天3杯無糖咖啡 死亡率降30% 喝加糖咖啡致死率仍比不喝者低

2022-06-03 14:27

超人氣

更多 >
遊民違規游入湖中溺斃 亞利桑納州警察束手旁觀

遊民違規游入湖中溺斃 亞利桑納州警察束手旁觀
德桑提斯民調連勝 川普擬提前宣布參選2024

德桑提斯民調連勝 川普擬提前宣布參選2024
飼主意外拍下「300公分驚世臘腸狗」 實情曝光網笑翻

飼主意外拍下「300公分驚世臘腸狗」 實情曝光網笑翻
舊金山地檢長博徹思 遭罷免

舊金山地檢長博徹思 遭罷免
加州等7州初選較勁 民主黨恐掀政治大地震

加州等7州初選較勁 民主黨恐掀政治大地震