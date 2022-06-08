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從德州到加州本周將有華氏逾110度熱浪襲擊

記者顏伶如／綜合報導
根據氣象預報，拉斯維加斯、鳳凰城10日及11日氣溫可能創新高，加州死亡谷(Death Valley)溫度估計將飆破華氏120度。圖為加州死亡谷。美聯社
根據氣象預報，拉斯維加斯、鳳凰城10日及11日氣溫可能創新高，加州死亡谷(Death Valley)溫度估計將飆破華氏120度。圖為加州死亡谷。美聯社

美國國家氣象局(National Weather Service)指出，從德州加州本周將有高溫籠罩，某些地區最高溫度可能超過華氏110度，民眾必須提防中暑等可能致命的高溫疾病健康威脅，弱勢族群要確保能有清涼地點待留。根據氣象預報，拉斯維加斯、鳳凰城10日及11日氣溫可能創新高，加州死亡谷(Death Valley)溫度估計將飆破華氏120度。

氣象預測顯示，這波熱浪估計在10日達到溫度高峰，數十個地點可能出現氣溫超過華氏100度的高溫紀錄。華盛頓郵報報導，目前德州某些地點氣溫已達華氏117度，加州死亡谷10日溫度則上看華氏120度。

到了下周，美國西南部及德州氣溫將開始下降，東南部則出現氣溫上升。西南部高溫將因為強風而獲得紓解，但風勢卻可能助長山林野火迅速蔓延。

國家氣象局指出，加州東南部、內華達州南部以及亞利桑納州南部地區民眾，應注意未來幾天出現極度高溫，最炎熱的氣溫尖峰期可能出現在9日至12日之間。

國家氣象局鳳凰城分局呼籲民眾最好留在室內，並且尋找有冷氣的地點，必須特別注意補充水份，避開可能導致身體缺水的酒品、糖份或咖啡因飲料。

亞利桑納州尤馬(Yuma)以及科羅拉多河(Colorado River)附近的加州與亞利桑納州交界地區，11日與12日氣溫可能高達華氏112度，拉斯維加斯10日及11日可能出現華氏110度，有機會再次刷新當地最高溫度紀錄。

夏季高溫通常是因為強大的高氣壓系統「熱蓋現象」(heat domes)導致，華盛頓郵報分析，人為的氣候變遷因素也讓高溫問題更加惡化。以鳳凰城為例，每年6月份平均溫度已從二次世界大戰期間的華氏83.7度，上升到現今的華氏93.9度，達拉斯在相同期間的6月份平均溫度，也從華氏80.8度增加到華氏83.4度。

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