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攜槍自稱有刺殺意圖 加州男子在卡瓦諾住家附近被捕

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攜槍自稱有刺殺意圖 加州男子在卡瓦諾住家附近被捕

記者顏伶如／綜合報導
福斯新聞網(Fox News)報導，一名帶有刀、槍的加州男子，8日凌晨在最高法院大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh，圖)馬里蘭州住家附近遭到警方逮捕。美聯社
福斯新聞網(Fox News)報導，一名帶有刀、槍的加州男子，8日凌晨在最高法院大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh，圖)馬里蘭州住家附近遭到警方逮捕。美聯社

福斯新聞網(Fox News)報導，一名帶有刀、槍的加州男子，8日凌晨在最高法院大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)馬里蘭州住家附近遭到警方逮捕。警方表示，這名20多歲的男子曾數度對卡瓦諾做出暴力威脅，全案正由司法部法警局(U.S. Marshals Service)及蒙哥馬利郡(Montgomery County)警察局偵辦中。

最高法院發言人麥克凱伯(Patricia McCabe)發表聲明指出，一名攜帶武器且對卡瓦諾做出威脅的男子，8日凌晨約1時50分遭到逮捕，男子落網後被移送蒙哥馬利郡二區警局。

福斯新聞網報導出，男子被捕後目前在押。警方指出，這名男子並未進入卡瓦諾住家，8日凌晨在距離卡瓦諾住家一條街之外的地點遭到逮捕。

華盛頓郵報報導，消息人士指出，這名男子對員警供稱打算刺殺卡瓦諾。員警在男子身上起出至少一項武器以及竊盜工具。

報導指出，兩名知情人士透露，這名男子對於墮胎權重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)恐將遭到最高法院推翻的消息感到憤怒，也對近來美國連續發生大規模槍擊案感到氣憤。

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