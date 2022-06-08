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實境電視節目夫妻檔詐騙銀行3000萬元遭定罪

記者顏伶如／綜合報導
實境電視節目「克利斯里最懂」(Chrisley Knows Best)夫妻檔主角塔德‧克利斯里(Todd Chrisley，左)、茱莉‧克利斯里(Julie Chrisley，右)遭控逃漏稅及秘謀銀行詐騙得手3000多萬元貸款，雙雙定罪。美聯社
實境電視節目「克利斯里最懂」(Chrisley Knows Best)夫妻檔主角塔德‧克利斯里(Todd Chrisley，左)、茱莉‧克利斯里(Julie Chrisley，右)遭控逃漏稅及秘謀銀行詐騙得手3000多萬元貸款，雙雙定罪。美聯社

司法部7日新聞稿指出，實境電視節目「克利斯里最懂」(Chrisley Knows Best)夫妻檔主角塔德‧克利斯里(Todd Chrisley)、茱莉‧克利斯里(Julie Chrisley)遭控逃漏稅及密謀銀行詐騙得手3000多萬元貸款，雙雙定罪。

喬治亞州北區聯邦檢察官布查南(Ryan K. Buchanan)在聲明中指出，克利斯里夫妻與會計師塔朗提諾( Peter Tarantino)遭到定罪的稅務犯罪罪名還包括企圖欺騙國稅局(IRS)。

聯邦調查局(FBI)亞特蘭大辦公室特別探員加爾利(Keri Garley)在聲明中說：「今天的結果證明，一旦你說謊、作弊或偷竊，司法絕對一視同仁，不會因為名氣、財富或身份地位而有差別待遇。」

加爾利指出，三名被告基於貪婪而犯法，最後都被定罪，「再次證明了從事金融犯罪其實並不划算」。

茱莉‧克利斯里也被大陪審團裁定電匯詐騙、妨礙司法罪名成立。

司法部新聞稿指出，克利斯里夫妻尚未靠著2014年推出的實境電視節目走紅之前，聯手向亞特蘭大地區數家社區銀行密謀詐騙，申請個人貸款時提供造假銀行證明、稽查報告與財務報告，累計騙得3000多萬元。

新聞稿指出，克利斯里夫妻將詐騙所得款項用來買豪華轎車、名牌服飾、房地產以及旅遊；靠著「克利斯里最懂」實境節目走紅並賺取數百萬元酬勞之後，克利斯里夫妻與塔朗提諾則串通欺騙國稅局，躲避欠稅催繳。塔德‧克利斯里後來聲請破產，2000多萬元貸款償還得以豁免，實際上卻靠著「克利斯里最懂」節目賺取數百萬元酬勞。

法院訂於今年10月6日宣布克利斯里夫妻與塔朗提諾的刑期。

塔德‧克利斯里辯護律師莫里斯(Bruce Morris)對有線電視新聞網(CNN)發表簡短聲明表示，克利斯里夫妻對於判決結果感到失望，考慮上訴。

詐騙 貸款 司法部

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