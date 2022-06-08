舊金山地檢長博徹思 遭罷免
7日晚8:45分，舊金山初選首輪開票結果公佈，其中H提案，即罷免舊金山地檢官博徹思，以61.31%對38.69%的初選結果，成功罷免博徹思。選舉之夜派對參與者在第一輪開票結果出爐後，在位於舊金山北岸區的一間酒吧慶祝罷免成功。參與者在慶祝派對上喊著「罷免博徹思，罷免博徹思」。截止發稿時，支持罷免投票開票64840張選票，反對罷免40921張選票。
儘管大多數報紙社論、民選官員和政治俱樂部支持博徹思繼續留任，但舊金山選民還是用手中的選票將博徹思趕下了台。他們認為舊金山的治安受到威脅，但一位民選官員卻不願承認他至少對此負有部分的責任。
投票罷免博徹思的市議員孟達文（Rafael Mandelman）表示，「選民們已經站起來，對這座城市的現狀表達了極大的失望，並感到領導人沒有把我們帶向想要去的方向。」
參與罷免選舉慶祝派對的亞裔選民張華說道，「舊金山人受夠了，我們想要改變，保護這座城市人人有責，我們應選出一位代表可以保護我們的人身與財產安全。」
Leon Liou說，「無論你住在田德隆區還是住在太平洋高地，我們的需求都沒有得到滿足。不管住在哪個區，都希望有一個乾淨、安全的社區，有穩定醫療保健和住房。犯罪率低，我們的孩子安全。」
罷免組織華人組織者雷千紅表示，「希望下一個DA不要重複博徹思的做法，可以做好工作保障市民的安全。」
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