遊民違規游入湖中溺斃 亞利桑納州警察束手旁觀

亞利桑納州一名遊民溺斃，三名束手旁觀的警察現被停職。(美聯社)

亞利桑納州 發生遊民溺斃事件，根據6日公開的影片和文字紀錄，三名警察 當下在一旁眼睜睜看著事情發生。目前員警已遭停職，等待調查結果出爐。

根據坦佩市（Tempe）當局公布的聲明，5月28日案發當天，警方接獲報案稱34歲男子比金斯（Sean Bickings）和他的伴侶在一座人工湖畔發生衝突。

市政當局公布的影片顯示，員警向他的伴侶問話，幾分鐘後比金斯爬過圍籬，緩緩進入湖裡。員警告訴他湖內禁止游泳，但他還是繼續游到一座人行步道 橋下。

影片來源：12 News

影片接著戛然而止，當局稱剩下的畫面過於「敏感」，只提供錄音逐字稿。

根據文字紀錄，一名員警問：「所以你現在想幹嘛？」比金斯說：「我要溺水了，要溺水了。」另一名員警回答：「你才不會……游去橋塔那邊抓住。」

比金斯說：「我不行，不行。」這時第二名警察回答：「好啊，我不會跳下去追你喔。」

根據文字紀錄，員警再度要求這名無家男子繼續游，一邊應付行為愈來愈失控的伴侶。紀錄上比金斯說的最後一句話為：「你聽得到我說話嗎？」

一名員警隨後註記，比金斯「大概30秒沒浮上來」，之後就被人發現遺體。

坦佩市當局表示，有意於未來幾天公開更多員警和區內攝影機拍到的影像。

影片來源：YouTube Tempe11Video