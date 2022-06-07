我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國土安全部警告：極端派暴力團體煽動模仿德州小學槍擊

中國「高考」疑似洩題 教育部：已收到舉報正在處理

曾因寄發缺席選票申請單遭川普提告 他投身愛州初選

記者顏伶如／綜合報導
民主黨籍愛阿華州林恩郡審計長米勒曾遭川普及挺川陣營提告，如今米勒參加民主黨愛阿華州州務卿初選，爭取在大選時與共和黨提名人選一較高下的機會。美聯社
民主黨籍愛阿華州林恩郡審計長米勒曾遭川普及挺川陣營提告，如今米勒參加民主黨愛阿華州州務卿初選，爭取在大選時與共和黨提名人選一較高下的機會。美聯社

2020年，民主黨籍愛阿華州林恩郡(Linn County)審計長米勒(Joel Miller)主動寄發預填缺席選票申請單給民眾，協助選民在疫情期間完成遠距投票，川普及挺川陣營則對米勒提告，指控違反共和黨籍愛州州務卿頒布指示，有助長選舉舞弊之嫌。米勒在法院攻防戰裡落敗，被迫重新寄發申請單給選民。米勒參加民主黨愛阿華州州務卿初選，爭取在大選時與共和黨籍州務卿派特(Paul Pate)一較高下的機會。

有線電視新聞網(CNN)報導，遭到川普及挺川盟友提告的經驗，讓米勒對於未來的愛阿華州選舉感到憂心，萌生參加州務卿選舉的動機。

在7日的民主黨愛阿華州州務卿初選中，米勒遇上的對手是愛州柯林頓郡(Clinton County)審計長范蘭克爾(Eric Van Lancker)，出線者將代表民主黨挑戰2015年以來便擔任州務卿的派特。

范蘭克爾接受訪問時說，參加選舉是因為想要為選民爭取權益。他說，共和黨議員2021年間在愛州推出各種限縮投票法規，包括禁止選務機關主動寄發缺席投票(absentee ballots)給選民，還規定缺席選票必須在選舉日當天投票所關門之前寄達，才能列入計票。范蘭克爾指出，如果要協助選民確保選舉權益不受影響，自己將是最佳人選。

派特接受CNN訪問時說，愛阿華州的2020年大選舉辦非常成功，選務工作堪稱全國最順利的案例之一。他說，投票日結束後，全州99個郡全面展開選票稽查，國會選舉則完成重新計票。他說：「這些工作都說明了我們在愛阿華州把選舉辦得有多好。」

共和黨議員2021年在愛州推出法案還規定，地方選舉機關若違反州務卿指示，將構成重罪。

米勒接受CNN訪問時說，共和黨透過各種選舉新規進行權力操弄，意圖壓迫選民，達到繼續掌權的目的。他說：「目前的狀況讓我怒不可遏。我是為了不公平而挺身挑戰。我無法坐視不管，或者覺得別人比我更有辦法跟這一切去抗爭。」

愛阿華州 投票 共和黨

上一則

國會暴動案 納瓦羅：被捕時遭FBI脫衣檢查、沒吃也沒喝

下一則

葉倫：美國與世界均面臨無法接受的通膨水準

延伸閱讀

國會暴動案9日公聽會 眾議員謝安達：將曝更多勁爆內情

國會暴動案9日公聽會 眾議員謝安達：將曝更多勁爆內情
巴農被爆料...不信選舉陰謀論卻大肆宣傳 只為爭取特赦

巴農被爆料...不信選舉陰謀論卻大肆宣傳 只為爭取特赦
國會暴亂 川普該負責？民調從52%降至45%

國會暴亂 川普該負責？民調從52%降至45%
期中選舉前哨戰 7州初選7日同步登場

期中選舉前哨戰 7州初選7日同步登場

熱門新聞

現場監視器顯示槍案發生一刻群眾奔逃。(擷自KHOU 11影片)

費城槍擊案3死11傷 民眾奔逃影像曝光 槍手疑不只1人

2022-06-05 15:53
一名女子在紐約地鐵將唾沫抹在菲律賓醫護人員身上，結果遭一拳擊倒。（示意圖／取材自Unsplash圖庫）

紐約女子抹唾液辱亞裔醫護人員 遭一拳擊倒

2022-06-05 08:59
馬斯克對遠距工作似乎不甚認同，已要求員工回辦公室工作，並要不服者自行離開特斯拉。 路透

馬斯克下最後通牒 特斯拉主管回來上班否則離職

2022-06-01 08:42
從左到右分別為: 杭特拜登、杭特當時妻子布勒、副總統拜登和吉兒拜登。圖為2009年檔案照。美聯社

拜登前媳婦回憶錄：得知夫外遇嫂嫂 震驚但沒心碎

2022-06-01 15:35
娜塔麗醫療大樓1日傳出槍擊，。（路透）

奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡

2022-06-01 21:30
最新研究 顯示，比起完全不喝咖啡的人，每天喝三杯咖啡的人死亡率下降約30%；且即便咖啡加糖，有喝咖啡習慣的人，死亡率仍比無此習慣者低。(Getty Images)

每天3杯無糖咖啡 死亡率降30% 喝加糖咖啡致死率仍比不喝者低

2022-06-03 14:27

超人氣

更多 >
俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩

俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩
單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了

單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了
洛縣華男招數多 騙亞馬遜網站130萬 家中搜出金條銀條

洛縣華男招數多 騙亞馬遜網站130萬 家中搜出金條銀條
哈利王子與梅根女兒滿1歲了 莉莉貝正面照曝光

哈利王子與梅根女兒滿1歲了 莉莉貝正面照曝光
哈利、梅根女兒留英國慶生 大伯威廉仍不願見她

哈利、梅根女兒留英國慶生 大伯威廉仍不願見她