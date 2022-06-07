曾因寄發缺席選票申請單遭川普提告 他投身愛州初選

民主黨籍愛阿華州林恩郡審計長米勒曾遭川普及挺川陣營提告，如今米勒參加民主黨愛阿華州州務卿初選，爭取在大選時與共和黨提名人選一較高下的機會。美聯社

2020年，民主黨籍愛阿華州 林恩郡(Linn County)審計長米勒(Joel Miller)主動寄發預填缺席選票申請單給民眾，協助選民在疫情期間完成遠距投票 ，川普及挺川陣營則對米勒提告，指控違反共和黨 籍愛州州務卿頒布指示，有助長選舉舞弊之嫌。米勒在法院攻防戰裡落敗，被迫重新寄發申請單給選民。米勒參加民主黨愛阿華州州務卿初選，爭取在大選時與共和黨籍州務卿派特(Paul Pate)一較高下的機會。

有線電視新聞網(CNN)報導，遭到川普及挺川盟友提告的經驗，讓米勒對於未來的愛阿華州選舉感到憂心，萌生參加州務卿選舉的動機。

在7日的民主黨愛阿華州州務卿初選中，米勒遇上的對手是愛州柯林頓郡(Clinton County)審計長范蘭克爾(Eric Van Lancker)，出線者將代表民主黨挑戰2015年以來便擔任州務卿的派特。

范蘭克爾接受訪問時說，參加選舉是因為想要為選民爭取權益。他說，共和黨議員2021年間在愛州推出各種限縮投票法規，包括禁止選務機關主動寄發缺席投票(absentee ballots)給選民，還規定缺席選票必須在選舉日當天投票所關門之前寄達，才能列入計票。范蘭克爾指出，如果要協助選民確保選舉權益不受影響，自己將是最佳人選。

派特接受CNN訪問時說，愛阿華州的2020年大選舉辦非常成功，選務工作堪稱全國最順利的案例之一。他說，投票日結束後，全州99個郡全面展開選票稽查，國會選舉則完成重新計票。他說：「這些工作都說明了我們在愛阿華州把選舉辦得有多好。」

共和黨議員2021年在愛州推出法案還規定，地方選舉機關若違反州務卿指示，將構成重罪。

米勒接受CNN訪問時說，共和黨透過各種選舉新規進行權力操弄，意圖壓迫選民，達到繼續掌權的目的。他說：「目前的狀況讓我怒不可遏。我是為了不公平而挺身挑戰。我無法坐視不管，或者覺得別人比我更有辦法跟這一切去抗爭。」