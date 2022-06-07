國會暴動案 納瓦羅：被捕時遭FBI脫衣檢查、沒吃也沒喝

納瓦羅6日晚間接受福斯新聞網專訪時透露，因國會暴動案被捕後在押期間受到差勁對待。Getty Images

前任白宮 貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)拒絕配合眾院 國會暴動調查傳訊而遭藐視國會罪名起訴，日前被捕。納瓦羅6日晚間接受福斯新聞網(Fox News)主播卡爾森(Tucker Carlson)專訪時說，遭到聯邦調查局(FBI)探員逮捕時曾被脫衣檢查，沒東西吃也沒水喝，還不准與律師聯絡，但未提供證據。

納瓦羅拒絕配合眾院國會暴動調查委員會發布傳票 要求作證，結果遭到藐視國會罪名起訴。他在6日晚間接受卡爾森專時說，被捕後在押期間受到差勁對待。納瓦羅是繼前任白宮資深顧問巴農(Stephen Bannon)之後，第二名因為不願配合眾院國會暴動調查而遭藐視國會罪名起訴的前任政府官員。

納瓦羅受訪時說，聯邦調查局探員並沒有直接找上門來要求配合逮捕，「而是選擇了不一樣的管道」。他表示，聯邦調查局使出用來對付恐怖份子的威嚇策略。

他說：「他們讓我去機場，在那邊派出五名幹員抓我，彷彿對待蓋達組織(Al Qaeda)恐怖份子似的，把我丟到車裡，接下來我就被戴上腳銬與手銬，脫衣檢查」。

他也說：「沒人希望遭到單獨囚禁，戴著腳銬，不給食物，不給飲水，想跟律師聯絡也不准，可是我們現在就生活在這種世界。」納瓦羅受訪時並未提供證據。

對於遭到藐視國會起訴，納瓦羅先前表示，打算在法庭上自行擔任辯護律師。

納瓦羅在訪問中對卡爾森說，自己遭到聯邦機關的「非法調查」，眾院發布作證傳票同樣非法。