巴農被爆料...不信選舉陰謀論卻大肆宣傳 只為爭取特赦

川普競選團隊前任幕僚紐恩伯格接受媒體專訪時表示，前任白宮資深顧問巴農巴農根本不相信川普聲稱選票舞弊等說詞，卻大肆鼓吹選舉陰謀論，目的只為爭取川普特赦。Getty Images

前任白宮 資深顧問巴農(Stephen Bannon)拒絕配合國會傳訊而遭兩項刑事罪名起訴，華府 法院訂於7月開庭。川普 競選團隊前任幕僚紐恩伯格(Sam Nunberg)接受「大西洋月刊」(The Atlantic)專訪時表示，前總統川普聲稱選票舞弊等說詞，巴農其實根本不相信，卻不斷大肆鼓吹沒有根據的選舉陰謀論，目的只為了爭取川普特赦。對於紐恩伯格的爆料，巴農回應表示「匪夷所思」，並說深信川普勝選結果遭到偷竊。

紐恩伯格接受本周出刊的「大西洋月刊」報導專訪時說，巴農根本不相信川普主張的各種選舉舞弊說詞，幫忙大肆宣傳是為了爭取川普予以總統特赦。紐恩伯格與巴農曾在川普2016年競選團隊共事，後來巴農成為競選團隊的首席策略長。

紐恩伯格受訪時說，巴農是在「自欺欺人」，「他從來不相信選舉結果可以推翻，他只不過想爭取特赦而已」。他表示，巴農原本的盤算是，結束白宮任職之後，便可成為一名偉大的操盤者，成為全球各地興起民粹主義風潮的重量級策士，「然而，到頭來，巴農仍然只能以胎兒姿態，蜷曲在川普腳邊」。

巴農與其他三名被告涉嫌選舉募款詐騙，以美墨邊境築牆計畫「我們來築牆」(We Build the Wall)為幌子自肥超過100萬元，遭曼哈頓聯邦檢察官起訴。2021年1月底，川普任期即將結束時為巴農特赦。

直到現在，巴農在播客節目「戰情室：疫情」(War Room: Pandemic)當中，持續散布川普選舉勝利遭到竊取的陰謀論。

「大西洋月刊」報導指出，前白宮發言人葛瑞珊(Stephanie Grisham)說，巴農過去的風光日子已經不復存在。她說，巴農身陷選舉陰謀論的大謊言之中，再也無法恢復過去的狀況。她說，川普核心圈裡的親信若想脫身，其實很難。

對於「大西洋月刊」報導，巴農回應表示，紐恩伯格所言讓人「匪夷所思」。巴農說：「他們不相信的事情，並不代表我也不相信。我是真的相信，內心深信不移。」

2021年11月，司法部以拒絕配合眾議院委員會調查國會暴動事件傳訊為由，以藐視國會罪名起訴巴農，華府法院訂於7月開庭。