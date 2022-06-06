我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

211:148 英相強生順利過關 續任首相

俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩

國會暴亂事件將再展開聽證 僅4成民眾相信調查公平公正

中央社華盛頓6日綜合外電報導
前總統川普的支持者2021年1月6日闖入美國國會山莊試圖推翻選舉結果，國會相關調查本周將進入新階段。(美聯社)
前總統川普的支持者2021年1月6日闖入美國國會山莊試圖推翻選舉結果，國會相關調查本周將進入新階段。(美聯社)

前總統川普的支持者2021年1月6日闖入美國國會山莊試圖推翻選舉結果，而發生致命衝突，國會的相關調查本周將進入新階段，聽證會將再度聚焦於衝突過程和幕後主謀。

路透報導，目前距離11月8日美國期中選舉剩下5個月，結果將決定那個政黨未來兩年掌控國會。川普（Donald Trump）所屬的共和黨努力淡化或否認1月6日事件暴力經過，民主黨主導的聯邦眾議院特別委員會則將嘗試扭轉這番企圖。

特別委員會9名成員之一、民主黨眾議員拉斯金（Jamie Raskin）最近受訪時表示：「這是（前）總統（川普）為了推翻2020年總統大選結果，而針對（前）副總統（拜登）和國會所安排的一場政變。」

他說：「我們將把發生的每件事全貌公諸於世。這是一場暴力叛亂和未遂政變，因為（時任副總統）潘斯（Mike Pence）拒絕配合計畫而救了我們。」

事發當天，數千名川普的支持者為了阻止國會正式認證拜登（Joe Biden）贏得2020年總統大選，而闖入國會大廈攻擊。由7位民主黨眾議員和2位共和黨眾議員組成的特別委員會，過去一年調查工作主要著重在事發前的相關事件發展，以及造成事發的原因。

特別委員會將在美東時間9日晚間8時收視黃金時段舉行聽證會，目的是儘可能吸引更多美國民眾注意。委員會尚未宣布這場聽證會將傳喚那些證人。接下來2周還安排舉行5場聽證會。

委員會主席、民主黨眾議員湯普森（Bennie Thompson）最近告訴媒體記者，首場聽證會「將包含證據呈現及國會職員與外部目擊者作證」。

不過，根據「華盛頓郵報」和美國廣播公司新聞網（ABC News）5月民調，僅4成美國民眾相信委員會對事件進行「公平公正」調查。

許多美國人根本不關心這場18個月前發生的事件，而更在意通貨膨脹、連串大規模槍擊和暑期度假計畫。

眾議員 民主黨 川普

上一則

戴琪：美國承諾深化與台灣貿易關係

延伸閱讀

2022期中選舉前哨戰 7州初選7日同步登場

2022期中選舉前哨戰 7州初選7日同步登場
才說裁員 馬斯克說詞反轉

才說裁員 馬斯克說詞反轉

拜登將宣布 東南亞四國太陽能面板兩年免關稅

拜登將宣布 東南亞四國太陽能面板兩年免關稅

備戰國會暴亂公聽會 川普動員盟友護駕

備戰國會暴亂公聽會 川普動員盟友護駕

熱門新聞

現場監視器顯示槍案發生一刻群眾奔逃。(擷自KHOU 11影片)

費城槍擊案3死11傷 民眾奔逃影像曝光 槍手疑不只1人

2022-06-05 15:53
一名女子在紐約地鐵將唾沫抹在菲律賓醫護人員身上，結果遭一拳擊倒。（示意圖／取材自Unsplash圖庫）

紐約女子抹唾液辱亞裔醫護人員 遭一拳擊倒

2022-06-05 08:59
馬斯克對遠距工作似乎不甚認同，已要求員工回辦公室工作，並要不服者自行離開特斯拉。 路透

馬斯克下最後通牒 特斯拉主管回來上班否則離職

2022-06-01 08:42
從左到右分別為: 杭特拜登、杭特當時妻子布勒、副總統拜登和吉兒拜登。圖為2009年檔案照。美聯社

拜登前媳婦回憶錄：得知夫外遇嫂嫂 震驚但沒心碎

2022-06-01 15:35
娜塔麗醫療大樓1日傳出槍擊，。（路透）

奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡

2022-06-01 21:30
美國大型零售業者面臨積累太多庫存、導致倉儲成本增加的困境。(美聯社)

美大型零售商急出清庫存 可能祭出超優惠折扣

2022-05-29 16:57

超人氣

更多 >
深圳貴婦春光外洩揚言開50輛賓利搶車位 害慘國企老公

深圳貴婦春光外洩揚言開50輛賓利搶車位 害慘國企老公
「外套、鞋子都搶，只剩內褲襪子」北加亞裔被劫

「外套、鞋子都搶，只剩內褲襪子」北加亞裔被劫

現在能買房嗎？估價師：「這情況」買房永遠比租房好

現在能買房嗎？估價師：「這情況」買房永遠比租房好
洛杉磯最受歡迎的快餐連鎖店竟然不是In-N-Out 漢堡

洛杉磯最受歡迎的快餐連鎖店竟然不是In-N-Out 漢堡
知情人士全說了 揭歐陽娜娜崩壞內幕

知情人士全說了 揭歐陽娜娜崩壞內幕