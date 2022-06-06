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犯罪除罪化導致民怨高漲 進步派檢察長去留受矚目

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犯罪除罪化導致民怨高漲 進步派檢察長去留受矚目

記者顏伶如／綜合報導
舊金山檢察長博徹思(Chesa Boudin)面臨7日的罷免投票考驗。(美聯社)
舊金山檢察長博徹思(Chesa Boudin)面臨7日的罷免投票考驗。(美聯社)

全美各地十多名被喻為「進步派檢察官」(progressive prosecutor)的區域檢察長，近年來基於「犯罪除罪化」理念減少對犯罪份子究責，引發爭議。舊金山檢察長博徹思(Chesa Boudin)堪稱其中指標人物，能否度過7日的罷免考驗，或將成為第一張被推倒骨牌，受到高度矚目。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，加州7日將有多場初選舉行，但博徹思罷免投票受到最多關注。華盛頓郵報分析，博徹思能否挺過罷免，情勢險峻，身為自由派的他2019年當選檢察長，可能體認到民意流向已經改變，就連在自由派色彩濃厚的舊金山也一樣。

華盛頓郵報報導，新冠疫情發生後，舊金山如同絕大多數美國大型城市一樣，都有殺人案件增加的狀況，但以整體暴力犯罪來看，當地犯罪率則維持在過去40年來的最低點，疫情期間一度升高的財產犯罪(property crime)，後來已逐漸恢復疫情發生前的水準。

報導指出，舊金山地區住宅竊盜(residential burglaries)則比疫情前更加猖獗，歹徒手段更趨明目張膽，就連民眾仍在家中也照樣作案。歹徒破門而入的案件層出不窮，使得市民對於警察機關抱怨連連，直指警察辦案不力。

公設辯護人出身的博徹思，與全美各地其他進步派檢察官，過去幾年裡由於減少起訴犯罪，引發不顧民眾安全的批評聲浪。哥倫比亞廣播公司報導，贊成罷免案的支持者募款總額超過700萬元，與反霸免陣營的募款所得形成2比1的差別，幾項民調結果顯示，博徹思恐怕難保檢察長席次。

舊金山州立大學(San Francisco State University)政治學副教授麥克丹尼爾(Jason McDaniel)說，博徹思當初參選檢察長時，選民最為關切的幾個議題，例如犯罪司法改革、過度逮捕、警方行為失當等，現在已不再是選民最關切的首要議題。

麥克丹尼爾分析，狀況不佳才是如今選民最關注的問題，不管是疫情、經濟、遊民等問題，一般民眾都有普遍看法，「這就是民意改變」。

原本負責殺人犯罪的前任舊金山檢察官詹金斯(Brooke Jenkins)2021年10月辭職，後來加入罷免博徹思倡議。詹金斯接哥倫比亞廣播公司訪問時說：「我們需要找一個可以推動改革，但同時能夠顧及安全、效率的人選，好讓全國民眾看到我們的成功實例之後也希望跟進。」

她說，全國其他地點都把舊金山看成犯罪司法改革的榜樣，如果舊金山看起來變得無法無天，受害者在法庭裡無法為己發聲，那麼其他地區的選民就會拒絕與博徹思持有相同改革政策的候選人。

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