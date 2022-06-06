引發種族爭議青少年槍手獲錄取？德州農工大學否認

曾在肯諾沙(Kenosha)街頭衝突中因開槍致兩死一傷的瑞登豪斯。圖為他去年出庭。(美聯社)

威斯康辛州肯諾沙(Kenosha)2020年夏天爆發種族抗爭街頭衝突，白人青少年瑞登豪斯 (Kyle Rittenhouse)持半自動步槍對群眾開槍導致兩死一傷遭殺人罪起訴，但2021年11月獲陪審團裁定無罪，五項罪名皆不成立。現年19歲的瑞登豪斯日前接受廣播節目專訪時說，將前往德州 農工大學(Texas A&M)就讀。不過，德州農工大學發表聲明表示，瑞登豪斯並未註冊。

2003年出生的瑞登豪斯3日接受廣播節目「查理柯克秀」(Charlie Kirk Show)專訪時說，即將前往德州農工大學就讀。他對主持人柯克(Charlie Kirk)表示：「到時候將會很棒。」

柯克在節目中對聽眾說道：「瑞登豪斯宣布他將成為一名Aggie。」德州農工大學學生以Aggie自喻。

德州農工大學行銷及公關室副總監布朗(Kelly Brown)周末期間發表聲明指出，瑞登豪斯並未註冊。布朗對達拉斯晨報(Dallas Morning News)表示：「瑞登豪斯並未獲得錄取成為本校今年夏季班或秋季班學生。」

2020年8月25日肯諾沙種族衝突事件當天，年僅17歲的瑞登豪斯朝群眾開槍，造成兩名男子死亡。瑞登豪斯遭到殺人罪、殺人未遂、怠忽致危等罪名起訴，但向法院辯稱開槍是為了自衛。

在「查理柯克秀」節目中，瑞登豪斯表示，今年稍早實地走訪德州農工大學參觀。在他的推特 帳號，5月9日也發布了拍攝於德州農工大學的數張照片。

瑞登豪斯在節目中說：「我將到那邊上學，到時候將會很棒」。他接著說：「校園很漂亮，人們都很親切，食物超美味。」

對於柯克詢問入學之後是否參加學校的學生軍團(Corps of Cadets)，瑞登豪斯回答：「我還沒決定，可能會。」

連續數周，瑞登豪斯在推特及Instagram發文裡透露，對於前往德州農工大學就讀抱持強烈興趣。

他在4月30日發文中，分享一張在大學城(College Station)坐在有著德州農工大學字樣特大號椅子的照片，並寫道：「我考慮留下來了。」在另一則發文中，瑞登豪斯寫道：「亞歷桑納州立大學(Arizona State University，ASU)很好玩，但若能成為一名Aggie的話，那就更棒了。」

2021年11月庭訊中，瑞登豪斯自稱亞歷桑納州立大學學生，正在透過網路修課。

不過，亞歷桑納州立大學發表聲明說，瑞登豪斯並沒有通過校方的入學申請程序，並沒有註冊就讀艾德森護理及健康創新學院(Edson College of Nursing and Health Innovation)，而是從2021年10月13日起報名成為亞歷桑納州立大學的非學位網路課程學員，授課內容則是如何申請入學並取得學位預做準備。