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電動車降價 還不到時候

編譯黃淑玲／綜合外電
鋰、鈷、鎳等電池用金屬價格飆漲，讓業者面臨是要自行吸收成本、還是轉嫁給消費者的兩難。（路透）
鋰、鈷、鎳等電池用金屬價格飆漲，讓業者面臨是要自行吸收成本、還是轉嫁給消費者的兩難。（路透）

過去一年來，鋰、鈷、鎳等電池用金屬價格飆漲，正侵蝕製造商的毛利，讓業者面臨是要自行吸收成本、還是轉嫁給消費者的兩難，也可能導致電動車與傳統汽車一樣平價的所需時間，延後好幾年。

過去幾年電池價格逐步降低，已讓電動車的前期成本，降到接近足以與傳統汽車相競爭的水準。彭博新能源財經（BNEF）指出，電池平均價格需降到每千瓦時（kWh）100美元以下，電動車才能與傳統汽車競爭，但今年電池組的價格走高，為十多年來首見，加上通膨上揚，將嚴重拖延電池成本降至這個水準的時程。

BNEF分析師表示，新一代電池的化學特性和設計，可望讓電池價格降到每千瓦時（kWh）100美元，但若原物料價格居高不下，要多花幾年才能降到這個關鍵價位。

鋰價過去一年來已經飆漲逾五倍，鈷價和鎳價也上揚。不過，最近幾周鋰、鈷、鎳的價格出現回落或持穩跡象，讓車廠鬆一口氣。高盛研究團隊預期，隨著製造商競相增加新的供給，這三種金屬的漲勢將在兩年內緩解。

在此同時，傳統汽車的價格也正在上漲，再加上燃料價格走高，讓電動車更具吸引力。BNEF分析師說：「電池成本上升，近來尚未影響民眾接用電動車的程度。因為推升電池原物料成本的因素，例如戰爭、通膨、貿易摩擦等，也推升了傳統汽車相關成本，汽油、柴油價格站上紀錄高點。」

高盛亞洲汽車市場研究主管湯澤康太說，由於全球汽油價格飆漲，「我們尚未見到電動車銷售普遍降溫，不過本月電動車的價格有再次上漲之虞」。

電動車 汽車 高盛

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