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馬斯克的裁員說法有出入 讓人更加疑惑

編譯易起宇／綜合外電
馬斯克4日表示，特斯拉員工總人數未來12個月將增加，受薪員工人數應該會大致持平。（美聯社）
馬斯克4日表示，特斯拉員工總人數未來12個月將增加，受薪員工人數應該會大致持平。（美聯社）

特斯拉執行長馬斯克4日表示，特斯拉員工總人數未來12個月將增加，受薪員工人數應該會大致持平，但這和他日前在內部電郵表示將裁員10%的說法相悖，馬斯克希望澄清立場，卻反而更讓人摸不著頭緒。他想裁員的念頭不僅拖累特斯拉股價重挫，還引起美國總統拜登的不滿，語帶諷刺地祝他登月之旅「好運」。

推特帳號「Whole Mars Catalog」4日發表一則推文指出：「特斯拉未來12個月的員工人數將會增加。」還標註馬斯克，引發馬斯克回覆表示：「總人數將增加，但受薪者（人數）應該會大致持平（fairly flat）。」

➤➤➤剛說完要裁員10% 馬斯克：特斯拉員工總數將增加

這似乎和他之前的說法相左。路透3日報導，馬斯克在2日寄給特斯拉主管的一封郵件中表示，他對經濟「感覺超差」，且特斯拉需裁員約10%，拖累特斯拉股價3日重挫9.2%。

根據CNBC，馬斯克4日又寄出另一封電郵給全體員工，寫著：「由於我們許多領域都已變得人力過剩，特斯拉將裁減受薪員工（人數）10%。請注意，這不適用於從事打造汽車、電池組或安裝太陽能板的人員。（領時薪）的鐘點員工人數將增加」。特斯拉年報顯示，特斯拉約10萬名員工中，約39%為「生產線員工」。

馬斯克並未澄清是否要把現有的受薪員工轉變為鐘點員工、還是要聘請新員工，又或者是他已改變主意。

巴隆周刊指出，特斯拉今年理應擴大招員擴產，馬斯克卻想裁員，是特斯拉股價重挫的主因，不管馬斯克在想什麼，他的最新推文有助振奮特斯拉多頭的信心，可望帶動股價6日回升。

馬斯克傳將裁員的報導，也招致拜登的不滿。拜登3日被問到對馬斯克想裁員的看法時，以福特汽車為例，暗示問題可能出在特斯拉自己，「當馬斯克在談論這些時，福特正在擴大投資、打造新的電動車、在中西部增加6000名新員工」。

拜登說：「所以，你知道的，祝他的登月之旅好運。」馬斯克則在推特回應「謝謝總統先生」，並附上太空總署（NASA）去年4月委託SpaceX打造登月艇的29億美元合約連結。

拜登和馬斯克先前就曾相互諷刺。拜登雖把電動車列為重點議程，對底特律車廠的關注度卻遠超過特斯拉。馬斯克也多次在推特直接抨擊拜登，抱怨拜登工會優先、補貼生產電動車的政策取向，甚至揚言不會再投票給民主黨。

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