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川普背書候選人奧茲醫生 贏得賓州共和黨初選

編譯孫梁／綜合4日電
因對手退出，獲川普背書的奧茲醫生贏得賓州聯邦參議員共和黨初選。(路透)
因對手退出，獲川普背書的奧茲醫生贏得賓州聯邦參議員共和黨初選。(路透)

初選投票結束超過兩周，共和黨國會參議員提名人終於在3日底定。前避險基金經理人麥考米克(David McCormick)認輸，承認在5月17日的黨內初選中敗給獲前總統川普背書的心臟外科醫生奧茲(Mehmet Oz)。

兩人的得票僅相差900多票，得票率只差了約0.07%；麥考米克是在重新計票後承認失敗，但重新計票尚未結束。

麥考米克曾是避險基金的執行長，他在初選的134萬張選票中僅比奧茲少972票，因此根據選舉規則自動啟動了重新計票；麥考米克曾要求奧茲認輸，如今他承認，全州範圍的重新計票也無法使他得到足夠的支持票彌補差距。

麥考米克在匹茲堡一家酒店的集會上說：「重新計票已基本結束，我們有了提名人，現在是我們所有人團結的時候。」

現任賓州聯邦參議員圖米(Pat Toomey)在擔任兩屆後宣布退休，不尋求連任，引發遺缺的爭奪戰。

川普支持的奧茲11月在期中選舉中與民主黨候選人費特曼(John Fetterman)的對決，將成為全國最受關注的參院席位爭奪戰之一，決定參院控制權的歸屬。

以電視節目「奧茲醫生秀」而聞名的奧茲面臨巨大的競選壓力，包括對手數千萬元的廣告攻擊，以及川普的鐵桿支持者質疑他在槍枝、墮胎和變性權利等共和黨的核心議題上，是否真的秉持保守派價值觀。

61歲的奧茲是靠川普背書來證明他的保守派資格，川普稱奧茲11月最有可能贏得賓州的參院席位。

奧茲和麥考米克都是從外州搬到賓州，兩人數月來投入數千萬元競選經費，政治廣告在賓州鋪天蓋地；麥考米克在向選民介紹自己的同時，還挖掘奧茲長期作為公眾人物的黑材料，在廣告中實施攻擊。

奧茲在美國出生，畢業自哈佛大學，過去數十年住在新澤西州；但奧茲強調他在毗鄰賓州的德拉瓦州長大，在費城上醫學院，妻子是賓州人，因此與賓州的關係深厚。

奧茲曾在土耳其軍隊服役，他批評對手質疑其雙重國籍，稱麥考米克的攻擊偏執，表示11月如果勝選，將放棄土耳其國籍。如果當選，奧茲將成為國會首位穆斯林參議員。

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