FDA：Novavax新冠疫苗有效 但安全性存疑

FDA正在重新評估NOVAVAX新冠疫苗的安全性。(Getty Images)

聯邦食品藥物管理局(FDA )表示，美國製藥公司諾瓦瓦克斯(Novavax)的新冠疫苗 有效率為90%，然而這個有效率只是在變異病毒Omicron 出現之前所得。此外測試研究發現，在4萬個接種Novavax疫苗的人裡，有6人出現心肌炎，因此其安全性存在疑問。

Novavax疫苗暫時獲得緊急使用，FDA的外部顧問將於本周討論是否建議正式批准這款疫苗。而FDA在會議前夕發出這個研究結果，對Novavax疫苗極為不利，勢必在會議上受到專家顧問們的嚴厲質疑，因為目前仍不知道該款疫苗應對Omicron的有效性，加上潛在的心臟風險，更令外界關注。

Novavax暫時沒有回應FDA公布的測試研究結果，公司的執行副總裁泰茲諾(John Trizzino)上月曾表示，公司期望獲得FDA的授權。

Novavax疫苗已在40多個國家獲得批准使用，但在美國本土，由於製造方面的挑戰，仍未獲正式批准。

圖為Novavax在馬里蘭州實驗室裡，研究人員上月22日進行純化疫苗工作。(美聯社)

與輝瑞(Pfizer)及莫德納(Moderna)的疫苗不同，Novavax疫苗是將一種冠狀病毒刺突蛋白傳遞到身體，訓練免疫系統對抗病毒。輝瑞與莫德納的疫苗，是向人體注入遺傳物質，用來組裝刺突蛋白以刺激免疫系統發揮作用。

FDA 表示，Novavax的疫苗代號為NVX-CoV2373，在預防輕度、中度或重度新冠病毒方面的有效率為90.4%。

在多項研究中，4萬多名Novavax疫苗接種者中有6例心肌炎和心包炎，其中有5例更是在接種疫苗後兩星期內出現的，需要住院治療。

圖為Novavax在馬里蘭州實驗室裡，研究人員上月22日進行純化疫苗工作。(美聯社)

FDA解釋，輝瑞及莫德納疫苗也在接種者中出現心肌炎，但都是在正式批准投放市場後才出現，在批准前沒有病例報告，情況與Novavax疫苗不同。

此外有關測試研究是在2021年上半年展開，當時仍未出現Omicron病毒，因此不知Novavax疫苗應對Omicron的有效率。