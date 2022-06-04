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83歲日本人成為獨自橫跨太平洋的最年長者

編譯組／綜合4日電          
83歲日本人成為獨自橫跨太平洋的最年長者。（美聯社）
83歲日本人成為獨自橫跨太平洋的最年長者。（美聯社）

一位83歲的日本冒險家在成功完成單人不間斷橫跨太平洋的航行後，於周六（6月4日）回到家中，成為達到這一里程碑的最年長者。

堀江謙一在3月份離開舊金山的一個遊艇港口後，用69天完成了他的跨太平洋航行，抵達日本西海岸的紀伊（Kii）水道。

這是這位八旬冒險家的最新成就，他在1962年成為世界上第一個成功完成從日本到舊金山的個人不靠港橫跨太平洋航行的人。

60年後，他走了相反的路線。

「我剛剛越過了終點線，我很累，」他周六凌晨到達日本後在其博客中寫道。他說，他的帆船 「三得利美人魚三號」將在日出後上岸，預計在晚上抵達他的家鄉新西宮遊艇港。當地媒體稱，周日將舉行歡迎儀式。

在與強大的潮水的推力鬥爭了三天之後，他大獲全勝，在周五的博客中他寫道，成功了，但很疲憊；在感覺到他的遊艇現在正處於通往終點的正確軌道上後，他小睡了一下。

堀江回到日本後，根據其贊助商的說法，他成為世界上完成單人不靠港橫跨太平洋的最年長者。

堀江還實現了其他一些長距離的單獨航行，包括1974年的環球航行；上一次的探險是2008年乘坐波浪動力船從夏威夷到紀伊水道的單人不間斷航行。

日本 舊金山 夏威夷

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