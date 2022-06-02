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德州槍案 教師遇難時正與夫通話「我快死了」

編譯孫梁／綜合2日電
上月發生濫射案而導致21名師生死亡的德州烏瓦德鎮羅布小學可能推平，另址重建。(美聯社)
上月發生濫射案而導致21名師生死亡的德州烏瓦德鎮羅布小學可能推平，另址重建。(美聯社)

德州烏瓦德鎮(Uvalde)羅布(Robb)小學槍案的遇難教師米瑞列絲(Eva Mireles)在槍手攻擊時，正與身在校園的警察丈夫通話；烏瓦德市長麥勞林(Don McLaughlin)也承認，一名談判者當時急切地試圖打電話與槍手溝通，但槍手不接電話；市長表示，這所學校很可能被拆除，另擇地重建。

另方面，這起槍案發生時，警方的通訊系統可能嚴重失誤，州參議員古鐵雷茲(Roland Gutierrez)2日說，被困在校內的學生驚恐地打出許多求救電話，但都沒有接轉到在學校現場指揮處置的學區警長。

米瑞列絲的丈夫瑞茲(Ruben Ruiz)是學區警察，槍案發生後趕到學校，是校園四周大批救援隊伍中的一員，在教室外待命；郡官員米切爾(Bill Mitchell)說，槍手開槍後，她在教室打電話給人在外面焦急等待的丈夫。

兩人的隔牆通話是夫妻間的最後一次交談，但也表明現場至少有一個警察可能知道，槍手是在一個有學生的教室裡，而現場指揮的學區警長卻認為，槍手所在的教室已無學生處在危險之中。

夫妻雙方的通話說了什麼尚不清楚，但米切爾認為，米瑞列絲顯然向丈夫魯伊斯(Ruben Ruiz)描述了室內的情景，「說槍手開始攻擊，丈夫在外面聽到妻子說『我快死了』。」

米瑞列絲遇難後，她的家人發表網路訃告說：「她是一位傑出的妻子、母親、女兒、姊妹、朋友和教育工作者，她將永遠活在我們的心裡和記憶中。」

麥勞林市長說，槍案發生後，一位談判者急迫地試圖聯繫上槍手，以便與他通話。但市長沒說談判者的名字，他在市政廳的記者會上表示：「為了與槍手通話，談判者嘗試了所能找到的每個電話號，但槍手始終不接。」

古鐵雷茲則說，他想知道是誰接的求救電話，但現在沒有一個人、也沒有一個單位對槍案承擔全責；不過他認為，共和黨籍的州長艾伯特(Greg Abbot)應為警方的因應失敗承擔大部分責任，「每個層級都有錯誤，包括州議會，艾伯特應受到最多譴責」。

上月發生濫射案而導致21名師生死亡的德州烏瓦德鎮羅布小學可能推平，另址重建。(美...
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