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國務院再改美台關係事實清單 放回「美國不支持台獨」

美宗教自由報告 國務卿肯定台改善移工宗教參與

中央社華盛頓2日專電

美國國務院今天公布最新國際宗教自由報告，持續關切台灣移工宗教參與障礙。但國務卿布林肯表示，台灣政府努力讓勞工更輕易投訴拒絕讓他們週休參與宗教活動的雇主，值得肯定。

依循美國1998年「國際宗教自由法」（International Religious Freedom Act），國務院每年評估各國宗教自由情況，並就結果發表報告。布林肯（Antony Blinken）今天公布2021年版報告，囊括近200個國家與領土。

布林肯表示，宗教自由是基本人權之一，當人們信奉或選擇不信奉宗教的基本權利受到尊重，他們能為社區成就作出完整貢獻，有益整體社會；反之，若這項權利遭政府剝奪，往往造成社會緊張、分裂、不穩定與衝突。

布林肯點名數個在宗教自由方面作出顯著進展的國家，包括台灣、摩洛哥、東帝汶、伊拉克。他肯定台灣政府，讓勞工若遇拒絕讓他們週休參與宗教活動的雇主，能更輕易投訴。

報告涉及台灣部分共6頁，主要關切台灣家庭看護因仍不適用勞基法，未能獲得法律保障每週一天例休假，參與宗教活動能力受限。報告指出，如同前幾年情況，此類問題在台灣約23萬7000名外籍看護中尤其顯著。

報告表示，台灣當局把家庭看護宗教參與障礙視為更廣泛勞動問題的一環。勞動部去年再次對外表明，外籍看護若遇雇主拒絕讓他們週休一日，參與宗教活動的情況，能通報當局，同時呼籲雇主遵守勞動契約，部分有納入週休一日的規定。

此外，報告說，台灣勞動部去年持續與衛福部合作，擴大外籍看護工家庭使用喘息服務補助計畫，讓移工得以休假參與宗教活動。根據官方數據，2019年與2020年雇主分別使用2萬4000天、8萬4000天喘息服務，但光在2021年上半年就達9萬6000天。

但報告指出，台灣宗教領袖仍認為在這議題上欠缺顯著進展，呼籲當局拿出更多作為。報告引述台灣宗教自由無任所大使布興．大立表示，台灣未能保障外籍移工權益，包括每週參與宗教活動的能力，可能影響台灣與移工母國的關係。

布林肯 國務院 勞工

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