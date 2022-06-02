美宗教自由報告 國務卿肯定台改善移工宗教參與

美國國務院 今天公布最新國際宗教自由報告，持續關切台灣移工宗教參與障礙。但國務卿布林肯 表示，台灣政府努力讓勞工 更輕易投訴拒絕讓他們週休參與宗教活動的雇主，值得肯定。

依循美國1998年「國際宗教自由法」（International Religious Freedom Act），國務院每年評估各國宗教自由情況，並就結果發表報告。布林肯（Antony Blinken）今天公布2021年版報告，囊括近200個國家與領土。

布林肯表示，宗教自由是基本人權之一，當人們信奉或選擇不信奉宗教的基本權利受到尊重，他們能為社區成就作出完整貢獻，有益整體社會；反之，若這項權利遭政府剝奪，往往造成社會緊張、分裂、不穩定與衝突。

布林肯點名數個在宗教自由方面作出顯著進展的國家，包括台灣、摩洛哥、東帝汶、伊拉克。他肯定台灣政府，讓勞工若遇拒絕讓他們週休參與宗教活動的雇主，能更輕易投訴。

報告涉及台灣部分共6頁，主要關切台灣家庭看護因仍不適用勞基法，未能獲得法律保障每週一天例休假，參與宗教活動能力受限。報告指出，如同前幾年情況，此類問題在台灣約23萬7000名外籍看護中尤其顯著。

報告表示，台灣當局把家庭看護宗教參與障礙視為更廣泛勞動問題的一環。勞動部去年再次對外表明，外籍看護若遇雇主拒絕讓他們週休一日，參與宗教活動的情況，能通報當局，同時呼籲雇主遵守勞動契約，部分有納入週休一日的規定。

此外，報告說，台灣勞動部去年持續與衛福部合作，擴大外籍看護工家庭使用喘息服務補助計畫，讓移工得以休假參與宗教活動。根據官方數據，2019年與2020年雇主分別使用2萬4000天、8萬4000天喘息服務，但光在2021年上半年就達9萬6000天。

但報告指出，台灣宗教領袖仍認為在這議題上欠缺顯著進展，呼籲當局拿出更多作為。報告引述台灣宗教自由無任所大使布興．大立表示，台灣未能保障外籍移工權益，包括每週參與宗教活動的能力，可能影響台灣與移工母國的關係。