分析／美又更新台美關係事實清單 戰略彈性改給兩岸看

拜登總統(美聯社)

國務院 網站月初更新台美關係事實清單、總統拜登 月底一番「保台說」，都讓外界揣測美國對台政策有所改變，此時國務院再度大幅修改美台關係介紹，似想留下文字紀錄，向台海兩岸「把話講清楚」。

➤➤➤國務院再改美台關係事實清單 放回「美國不支持台獨」

5月5日版本移除「台灣是中國的一部分」、「我們不支持台獨」等用語，5月28日更新版又現「我們不支持台獨」，並重申反對任一方片面改變現狀，期待兩岸以和平方式解決分歧等，但未見「台灣是中國的一部分」。

事實上，月初版本仍保留美國「一中政策」，並未跨越紅線，但修改文字引起北京 、台北各種解讀。台灣官方強調美國政策未變，仍有部分綠營人士解讀，美方透過刪除表態，戰略模糊正被拋棄；中方則警告，在台灣問題上搞政治操弄，試圖改變台海現狀，必將引火燒身。

之後拜登訪問日本時表示，若北京犯台，美將動用軍事力量保衛台灣，再引發議論，有人認為口誤，有人覺得拜登說出真心話，也有人分析拜登政府為因應北京威脅，正式從戰略模糊轉向清晰。

然而，美國隨即「修正」，行政部門接連重申美國對台政策未變，拜登否認對台戰略模糊政策終結；緊接著國務卿布林肯演說重申美國多年來對台一貫立場，這些似乎還不夠，國務院月底再修改美台關係描述。

對照布林肯5月26日發表的拜登政府中國政策所講台灣部分，與國務院5月28日最新版台美關係介紹很相似，沒有新意；雖然政策不變，但國務院在一個月內二度修改內容，實屬罕見，某種程度也讓外界看見拜登政府調整說法的彈性與空間。

美國依其需求與利益，可隨時隨意修改官方網站描述，總統也可隔日改口；最近一連串事件發展，兩岸更要小心，美國人外交操作有其複雜細密考量，或許是「改給中國看」，或許是「改給台灣看」，但不會是單一直覺的「答卷」作為而已，兩岸都需謹慎解讀，不能過度演繹美國任何表態導致誤判，甚至提升台海情勢緊張。