我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒收到鴨醬殺人？槍殺紐約華裔外賣郎嚴志文兇嫌落網

加拿大：中國軍機逼加國軍機閃避以免撞機 還比中指

輝瑞5歲以下兒童COVID-19疫苗 已向美遞批准申請

中央社華盛頓2日綜合外電報導
美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生技公司夥伴BioNTech針對它們推出適用5歲以下兒童的COVID-19疫苗產品，已經完成向美國食品暨藥物管理局（FDA）提出批准申請。(路透)
美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生技公司夥伴BioNTech針對它們推出適用5歲以下兒童的COVID-19疫苗產品，已經完成向美國食品暨藥物管理局（FDA）提出批准申請。(路透)

美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生技公司夥伴BioNTech針對它們推出適用5歲以下兒童的COVID-19疫苗產品，已經完成向美國食品暨藥物管理局（FDA）提出批准申請。

路透社報導，輝瑞和BioNTech（BNT）是在1日完成批准申請，申請書中包括的數據顯示，接種3劑劑量較低的輝瑞COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，在僅6個月大的嬰兒體內也能引發強大免疫反應。

在全球大多數地方，尚無適用這個年齡層兒童的COVID-19疫苗獲得官方批准。由於5至11歲兒童的疫苗接種需求至今不高，目前仍不清楚有多少父母會讓5歲以下孩子接種這款疫苗。

輝瑞和BNT在5月23日表示，它們的試驗顯示，對5歲以下兒童接種3微克版本的COVID-19疫苗，引發的免疫反應，與先前試驗中對16至25歲受試者接種2劑各30微克疫苗的結果相似。

它們的對手、美國生技公司莫德納（Moderna）3月公布試驗數據，顯示它的COVID-19疫苗接種2劑的配方，對兒童和成人一樣安全，引發的免疫反應也相似。

美國食品暨藥物管理局的獨立顧問預定在本月15日召開的會議中，討論這兩份批准申請書。

疫苗 輝瑞 食品暨藥物管理局

上一則

天才老爹被控性侵 新訴訟案美國加州開庭

延伸閱讀

染疫3個月內不能打疫苗？ 專家：打了浪費

染疫3個月內不能打疫苗？ 專家：打了浪費
美回台檢疫7+7 沈富雄批「腦殘指揮官」

美回台檢疫7+7 沈富雄批「腦殘指揮官」
猴痘將列香港法定傳染病 研購疫苗、藥物

猴痘將列香港法定傳染病 研購疫苗、藥物
輝瑞要求FDA授權 5歲以下接種3劑新冠疫苗

輝瑞要求FDA授權 5歲以下接種3劑新冠疫苗

熱門新聞

美國大型零售業者面臨積累太多庫存、導致倉儲成本增加的困境。(美聯社)

美大型零售商急出清庫存 可能祭出超優惠折扣

2022-05-29 16:57
德州羅布小學教師賈西亞在日前的校園槍案中殉職，親戚表示她的丈夫也因過度悲傷去世。（美聯社）

德州女師護童殉職 夫2天後離世 親友：失摯愛心碎而死

2022-05-26 19:51
美國西維吉尼亞州查爾斯頓（Charleston）一場派對上，一名男子手持AR-15步槍朝人群開火，所幸一名參加派對的女子反應快，立即拔槍將其擊斃。圖為AR-15步槍示意圖。（Getty Images）

西維州男持步槍闖派對開火 她秒拔槍將其擊斃

2022-05-28 03:32
馬斯克對遠距工作似乎不甚認同，已要求員工回辦公室工作，並要不服者自行離開特斯拉。 路透

馬斯克下最後通牒 特斯拉主管回來上班否則離職

2022-06-01 08:42
物價高漲，租金太貴，又買不起房子，調查指有四成成年子女已搬回老家與父母同住。(美聯社)

租金、房價齊漲 歸巢族大增 家長養老計畫受影響

2022-05-29 22:52
娜塔麗醫療大樓1日傳出槍擊，。（路透）

奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡

2022-06-01 21:30

超人氣

更多 >
強尼戴普勝訴 安珀赫德因毀謗須賠償1035萬元

強尼戴普勝訴 安珀赫德因毀謗須賠償1035萬元
美飛中機票貴 華人回國走這條捷徑便宜大半

美飛中機票貴 華人回國走這條捷徑便宜大半
奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡

奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡
拜登前媳婦回憶錄：得知夫外遇嫂嫂 震驚但沒心碎

拜登前媳婦回憶錄：得知夫外遇嫂嫂 震驚但沒心碎
3名美國情報主管：普亭因晚期癌症4月間接受治療

3名美國情報主管：普亭因晚期癌症4月間接受治療