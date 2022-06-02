天才老爹被控性侵 新訴訟案美國加州開庭

現年84歲的美國老牌諧星比爾寇斯比（Bill Cosby，左）今天在加州一項新的民事審訊中面臨性侵指控，庭審開場陳述談到，他大約50年前涉嫌在洛杉磯一座豪宅性侵一名少女。圖右為新訴訟案原告胡斯（Judy Huth）。美聯社

現年84歲的美國老牌諧星比爾寇斯比（Bill Cosby）今天在加州 一項新的民事審訊中面臨性侵 指控，庭審開場陳述談到，他大約50年前涉嫌在洛杉磯 一座豪宅性侵一名少女。

這起案件是比爾寇斯比涉入的少數剩餘官司之一，他曾被數十名女性指控犯下性侵。比爾寇斯比更因其中一件性侵案在2018年被判入獄，但去年美國賓州最高法院推翻他的性侵案定罪，下令將他從監獄中釋放。

這件加州的新訴訟案原告胡斯（Judy Huth）聲稱，比爾寇斯比1975年認識她，當時她只有16歲，比爾寇斯比對她灌酒，然後將她帶到成人雜誌花花公子（Playboy）創辦人海夫納 (Hugh Hefner) 名下的洛杉磯豪宅，在臥室將她性侵。

但因胡斯對這起事件的發生時間說法有變，從1974年改為1975年，使比爾寇斯比的律師得以否認性侵指控，並質疑胡斯的陳述。

律師彭季恩（Jennifer Bonjean）表示：「這不只是一個小錯誤，而是原告捏造事實的證據。」

比爾寇斯比的發言人告訴法新社，法院並未勒令比爾寇斯比須親自出庭應訊，因此他不打算出席加州的訴訟程序，而是待在紐約家中，但他透過影片提供證詞。

法新社報導，這起訴訟案的審訊時間可望是兩週左右。

比爾寇斯比最知名演出作品是1980年代電視情境喜劇「天才老爹」（The Cosby Show），他在劇中飾演討人喜愛的丈夫和父親，因而得到「美國老爹」（America's Dad）的稱號。

但經50名以上女性指控他在過去近50年間犯下性侵後，他關愛家庭的形象名聲就此蕩然無存。