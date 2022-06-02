我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大：中國軍機逼加國軍機閃避以免撞機 還比中指

美攻擊性網路作戰抗俄援烏 白宮：沒直接介入戰爭

天才老爹被控性侵 新訴訟案美國加州開庭

中央社聖塔蒙尼加1日綜合外電報導
現年84歲的美國老牌諧星比爾寇斯比（Bill Cosby，左）今天在加州一項新的民事審訊中面臨性侵指控，庭審開場陳述談到，他大約50年前涉嫌在洛杉磯一座豪宅性侵一名少女。圖右為新訴訟案原告胡斯（Judy Huth）。美聯社
現年84歲的美國老牌諧星比爾寇斯比（Bill Cosby，左）今天在加州一項新的民事審訊中面臨性侵指控，庭審開場陳述談到，他大約50年前涉嫌在洛杉磯一座豪宅性侵一名少女。圖右為新訴訟案原告胡斯（Judy Huth）。美聯社

現年84歲的美國老牌諧星比爾寇斯比（Bill Cosby）今天在加州一項新的民事審訊中面臨性侵指控，庭審開場陳述談到，他大約50年前涉嫌在洛杉磯一座豪宅性侵一名少女。

這起案件是比爾寇斯比涉入的少數剩餘官司之一，他曾被數十名女性指控犯下性侵。比爾寇斯比更因其中一件性侵案在2018年被判入獄，但去年美國賓州最高法院推翻他的性侵案定罪，下令將他從監獄中釋放。

這件加州的新訴訟案原告胡斯（Judy Huth）聲稱，比爾寇斯比1975年認識她，當時她只有16歲，比爾寇斯比對她灌酒，然後將她帶到成人雜誌花花公子（Playboy）創辦人海夫納 (Hugh Hefner) 名下的洛杉磯豪宅，在臥室將她性侵。

但因胡斯對這起事件的發生時間說法有變，從1974年改為1975年，使比爾寇斯比的律師得以否認性侵指控，並質疑胡斯的陳述。

律師彭季恩（Jennifer Bonjean）表示：「這不只是一個小錯誤，而是原告捏造事實的證據。」

比爾寇斯比的發言人告訴法新社，法院並未勒令比爾寇斯比須親自出庭應訊，因此他不打算出席加州的訴訟程序，而是待在紐約家中，但他透過影片提供證詞。

法新社報導，這起訴訟案的審訊時間可望是兩週左右。

比爾寇斯比最知名演出作品是1980年代電視情境喜劇「天才老爹」（The Cosby Show），他在劇中飾演討人喜愛的丈夫和父親，因而得到「美國老爹」（America's Dad）的稱號。

但經50名以上女性指控他在過去近50年間犯下性侵後，他關愛家庭的形象名聲就此蕩然無存。

圖為比爾寇斯比的律師彭季恩。路透
圖為比爾寇斯比的律師彭季恩。路透

性侵 加州 洛杉磯

上一則

失智老人自行離開長照機構後死亡 家屬提告求償470萬

延伸閱讀

槍殺紐約華裔外賣郎嚴志文兇嫌落網 被控謀殺

槍殺紐約華裔外賣郎嚴志文兇嫌落網 被控謀殺
2年前匿名控老師性侵 新州19歲女現身提告

2年前匿名控老師性侵 新州19歲女現身提告
女研究員進入元宇宙 不到1小時就被「性侵」：很不安

女研究員進入元宇宙 不到1小時就被「性侵」：很不安
姜至奐性侵毀事業 遭劇組求償53億 提上訴失敗

姜至奐性侵毀事業 遭劇組求償53億 提上訴失敗

熱門新聞

美國大型零售業者面臨積累太多庫存、導致倉儲成本增加的困境。(美聯社)

美大型零售商急出清庫存 可能祭出超優惠折扣

2022-05-29 16:57
德州羅布小學教師賈西亞在日前的校園槍案中殉職，親戚表示她的丈夫也因過度悲傷去世。（美聯社）

德州女師護童殉職 夫2天後離世 親友：失摯愛心碎而死

2022-05-26 19:51
美國西維吉尼亞州查爾斯頓（Charleston）一場派對上，一名男子手持AR-15步槍朝人群開火，所幸一名參加派對的女子反應快，立即拔槍將其擊斃。圖為AR-15步槍示意圖。（Getty Images）

西維州男持步槍闖派對開火 她秒拔槍將其擊斃

2022-05-28 03:32
馬斯克對遠距工作似乎不甚認同，已要求員工回辦公室工作，並要不服者自行離開特斯拉。 路透

馬斯克下最後通牒 特斯拉主管回來上班否則離職

2022-06-01 08:42
物價高漲，租金太貴，又買不起房子，調查指有四成成年子女已搬回老家與父母同住。(美聯社)

租金、房價齊漲 歸巢族大增 家長養老計畫受影響

2022-05-29 22:52
娜塔麗醫療大樓1日傳出槍擊，。（路透）

奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡

2022-06-01 21:30

超人氣

更多 >
強尼戴普勝訴 安珀赫德因毀謗須賠償1035萬元

強尼戴普勝訴 安珀赫德因毀謗須賠償1035萬元
奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡

奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡
美飛中機票貴 華人回國走這條捷徑便宜大半

美飛中機票貴 華人回國走這條捷徑便宜大半
拜登前媳婦回憶錄：得知夫外遇嫂嫂 震驚但沒心碎

拜登前媳婦回憶錄：得知夫外遇嫂嫂 震驚但沒心碎
3名美國情報主管：普亭因晚期癌症4月間接受治療

3名美國情報主管：普亭因晚期癌症4月間接受治療