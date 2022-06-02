失智老人自行離開長照機構後死亡 家屬提告求償470萬

示意圖。Photo by Matt Bennett on Unsplash

一名患有嚴重失智 的老人，去年被家屬送到每月花費6540元的俄勒岡州 州森林園市(Forest Grove)長照 機構「豪松之家」(Hawthorne House)安置，但老人住進不到一周便自行離開，後來被發現陳屍距離1哩外的溪中。家屬日前以怠忽致死為由提告，求償470萬元。

俄勒岡州蒙特諾瑪郡(Multnomah County)巡迴法院紀錄顯示，塔諾斯(Toufik Tanous)患有阿茲海默症，2016年被醫師診斷嚴重失智，2020年4月隨家人從加州聖地牙哥搬到俄勒岡州，以便女兒可以就近照顧。

2021年4月21日，79歲的塔諾斯在妻子蘇珊‧塔諾斯(Suzanne Tanous)安排下住進「豪松之家」，每月花費6540元。蘇珊‧塔諾斯說，為丈夫挑選「豪松之家」的原因是環境頗佳，自己走路就可以前往探視，而且還有空位可以入住。她表示，自己已經無力照顧丈夫的日常生活起居，希望他住進長照機構可以得到更好的呵護。

蘇珊‧塔諾斯在訴狀中指出，丈夫住進長照機構之後多次企圖逃跑，曾與工作人員爆發口角與肢體衝突。她說，就在考慮是否取消入住合約之際，「豪松之家」主管賈米耶(Charity Jammeh)出面保證，絕對可以保護塔諾斯的安全，並提供適當照顧。

訴狀指出，塔諾斯2021年4月27日自行走出「豪松之家」，長照機構員工後來通報森林園市警方，塔諾斯4月29日被發現陳屍加爾斯溪(Gales Creek)，地點距離「豪松之家」約1哩。俄勒岡州華盛頓郡(Washington County)警長辦公室指出，塔諾斯從長照機構走到溪邊之後可能變得神智不清，已經無法求救。

蘇珊‧塔諾斯在訴狀中列舉「豪松之家」十多項疏失，包括大門沒有上鎖、沒有擬定避免病患逃走的因應計畫、並未在塔諾斯失蹤的第一時間報警等。她指出，如果長照機構善盡職責，丈夫的死亡絕對可以避免。

蘇珊‧塔諾斯指控「豪松之家」母公司「護理機構管理集團」(Caring Places Management)怠忽致死，求償470萬元。

蘇珊‧塔諾斯接受媒體訪問時說，這起官司並不是為了錢，而是要求長照機構應該負起責任。她說：「我相信事出必有因，不管是好是壞，或許這起事件的結果能夠讓更多人提高警覺，也許能因此帶來某些改變。」