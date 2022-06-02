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拿疫情紓困貸款選舉 前共和黨愛州候選人認罪

記者顏伶如／綜合報導
曾參加2020年共和黨愛達荷州聯邦眾議員初選的36歲企業家瓊斯(Nicholas Jones)，涉嫌將疫情期間申請獲得的「薪資保護貸款項目」、「經濟受損災難貸款」款項用來買車及選舉，遭到聯邦檢察官以電匯詐騙、資料造假等罪名起訴，1日向法院認罪。(美聯社)
曾參加2020年共和黨愛達荷州聯邦眾議員初選的36歲企業家瓊斯(Nicholas Jones)，涉嫌將疫情期間申請獲得的「薪資保護貸款項目」、「經濟受損災難貸款」款項用來買車及選舉，遭到聯邦檢察官以電匯詐騙、資料造假等罪名起訴，1日向法院認罪。(美聯社)

曾參加2020年共和黨愛達荷州聯邦眾議員初選的36歲企業家瓊斯(Nicholas Jones)，涉嫌將疫情期間申請獲得的「薪資保護貸款項目」、「經濟受損災難貸款」款項用來買車及選舉，遭到聯邦檢察官以電匯詐騙、資料造假等罪名起訴，1日向法院認罪。司法部指出，瓊斯面臨最高40年有期徒刑。

司法部在1日新聞稿中指出，身為小型企業負責人的瓊斯，2020年申請「薪資保護貸款項目」(Paycheck Protection Program，PPP)、「經濟受損災難貸款」(Economic Injury Disaster Loans，EIDL)，共計獲得75萬3600元貸款。

根據規定，款項用途是讓小型企業得以在疫情期間為旗下員工繼續支薪，但瓊斯卻挪用做為個人花費，包括買車、購買人壽保險，還做為參加選舉的廣告花費。

瓊斯在愛達荷州首府波伊西(Boise)經營販賣拼圖、桌上遊戲的生意，為小型商店負責人。

2020年，瓊斯參加愛達荷州第一選區聯邦眾議員共和黨初選時對公司員工表示，若想拿到像以前一樣的薪水，就要到競選團隊幫忙。

根據聯邦調查局(FBI)調查，前往瓊斯競選總部支援的公司員工，領取共計數千美元的薪資，金流來源是瓊斯申請的疫情紓困款項。

瓊斯後來在初選落敗，瓊斯提交給聯邦選舉委員會(Federal Election Commission)的申報資料，對於讓公司員工前往競選團隊任職則隻字未提。

司法部指出，遭到電匯詐騙、資料造假等罪名起訴的瓊斯，1日向愛達荷州美國聯邦區域法院坦承犯罪，最高面臨40年有期徒刑。

貸款 愛達荷州 疫情

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