拜登前媳婦回憶錄：得知夫外遇嫂嫂 震驚但沒心碎

從左到右分別為: 杭特拜登、杭特當時妻子布勒、副總統拜登和吉兒拜登。圖為2009年檔案照。美聯社

美國總統拜登 次子杭特首任妻子布勒在回憶錄中公開婚姻生活內幕說，2016年發現丈夫與守寡嫂嫂不倫時「很震驚，但沒有心碎」，離婚後的她強調「現在全盤掌控自己人生」。

「時人雜誌」（People）今天刊出布勒（Kathleen Buhle）新書「如果我們分手」（If We Break，暫譯）的摘要，其中細數前夫杭特（Hunter Biden）毒品成癮、與守寡的嫂嫂海莉（Hallie Biden）不倫，以及她自己融入拜登家遭逢的諸多挑戰。

美聯社報導，布勒表示，是在2016年11月發現杭特與海莉外遇，女兒們要求家庭治療師對她說出真相。

她寫道：「我很震驚，但是沒有心碎。我的自尊心於前一年就已經在悲痛中受挫。」她表示，女兒們在杭特手機簡訊裡發現父親和伯母的不倫關係。

布勒正與前夫籌辦大女兒奈奧米（Naomi）11月的白宮 婚禮。她告訴時人雜誌，自己和杭特「因為對女兒們共同的愛而有交集」。

美國司法部 正就杭特的財務問題進行調查，布勒對此表示：「我幫不上什麼忙...在我們財務上，我一直把頭深埋在沙裡。」

拜登2008年成為前總統歐巴馬副手後，特勤局（Secret Service）幹員通知拜登家，杭特和女兒將會受到全天候保護，但是不包括布勒。這讓布勒經常體會到「我並非拜登家一分子」。