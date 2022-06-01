校園槍擊頻傳 但專家對學生帶手機上課持保留態度

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德州烏瓦德(Uvalde)羅布小學(Robb Elementary School)日前發生校園槍擊 ，一名學童試圖以遇害女老師的手機撥打911電話求助。儘管近年來美國類似案件層出不窮，但校園安全專家對於學生帶手機上課持保留態度，心理學家則說，手機無法達到阻止校園槍擊發生的目的，而是必須透過槍枝管控。

華盛頓郵報1日報導，一般而言，專家建議讓兒童開始使用手機的年齡為13歲，大約就讀八年級，但德州小學槍擊案發生之後，小學生便帶手機上課是否有助於增進安全，引起輿論注意。帶手機上學是否導致孩子學習分心，還是手機是孩子在緊急時刻的求救管道，家長看法不同。

2021年「常識普查」(Common Sense Census)報告指出，8歲至12歲美國兒童當中，約有43%擁有手機。華盛頓郵報報導，希望學校開放兒童上課攜帶手機的主張，經常來自家長，而非學生，因為家長可以跟孩子聯繫接送時間地點，可以隨時查看孩子所在位置，若遇緊急狀況還可隨時聯絡。

某些州議會或地方政府試圖訂定規範，要求學生不得在教室內使用手機，但手機如今已是許多學生日常生活的重要部分。紐約市公立學校長年禁止學生使用手機，但2015年也為規定鬆綁。手機使用規定目前多半由學校或老師自行處理。某些學校要求學生上課前交出手機，由校方統一保管，也有學校將智慧型手機 納入課程。

「全國學校治安及安全服務」(National School Safety and Security Services)主席肯特‧川普(Ken Trump)指出，一般標準程序是，一旦進入校園封鎖，教職人員及警政官員就不希望兒童使用手機，而是希望學生把注意力百分之百放在聽從老師或師長的指揮。「全國學校治安及安全服務」為各地學校提供校園封鎖演習以及現行槍手(active shooter)作案因應模擬。

肯特‧川普說，為各地學校進行演習訓練時，給教職人員最重要的一項建議，就是緊急時刻切記保持安靜。他表示，手機如果發出響聲，可能引起槍手注意，躲藏地點隨之曝光；全校人員同一時間撥打911電話，可能讓電話報案中心系統因此癱瘓。

專門研究科技對兒童產生如何影響的心理學家珍恩‧特溫格(Jean Twenge)說，如果家長決定讓孩子帶手機上學，應該與孩子深談，讓兒女了解如何看待社群媒體 、霸凌問題，並告知若遇校園槍擊應該完全關機。

特溫格說，家長可以考慮讓孩子使用功能較少的傳統式掀蓋手機，或者開啟手機當中的家長管控功能。

對於孩子在教室上課可能分心，她說，最主要的兩大考量在於，手機可能導致孩子失去與別人面對面交談的互動機會，例如午餐時間，其次則是孩子因為手機而有機會接觸社群媒體以及網路。

她說，每個狀況都有其特殊之處，自行走路上學或騎腳踏車上學的幼齡孩子，可能就有需要帶手機，對許多家庭來說，擔心孩子人身安全與害怕發生槍擊的同時，不能忽略手機可能帶來的負面影響。她指出：「手機無法阻止校園槍擊的發生，必須透過槍枝管控才有可能。」