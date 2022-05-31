A型肝炎大爆發 FDA調查：病源疑「超市草莓」

目前在美加地區流行的A型肝炎感染源，疑與沃爾瑪等大型連鎖超市販售的草莓有關。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA )正在調查目前在美加地區流行的A型肝炎感染源，初步結果顯示似與沃爾瑪 (Walmart)等大型連鎖超市販售的新鮮有機草莓有關，有在販售疑似感染源草莓的超市包含多個大型知名品牌；FDA呼籲消費者將3月5日至4月25日間買的草莓丟棄。

FDA指出，目前在美國流行的A型肝炎已有17例，其中12名病患重症入院，加拿大則報告10起病例，其中四起入院治療；患者的共通點是曾在3月5日至4月25日間，在沃爾瑪、艾爾迪(Aldi)、HEB、克羅傑(Kroger)、塞夫威(Safeway)、維斯超市(Weis Markets)、Trader Joe's等多個超市買進FreshKampo或HEB自有品牌的草莓，因此呼籲上述期間內有買這兩種牌子草莓的消費者應儘速丟棄。

FDA說：「在加州與明尼蘇達州的A肝患者，曾在發病前購買FreshKempo或HEB的草莓。」

對於被指草莓產品可能是A肝致病源，總部位於德州 的HEB迅速發表聲明自清，指出「FDA正在調查相關案例，但不論是HEB或德州當地，都沒有A型肝炎病毒的相關報告，本公司自4月16日起也沒有接受衛生單位就A肝病毒的詢問，我們的草莓安全無虞，請消費者安心食用。」

FreahKempo則回應，正與FDA合作，調查自家產品究竟是否為A肝致病源；同時強調可能受影響的商品上印有「墨西哥產品」(Product of Mexico)或是「由Meridien Foods分銷」(Distributed by Meridien Foods)的字樣，呼籲民眾留意，若家裡買的水果包裝盒上印有這兩種字樣之一，最好丟掉或至商店辦理退貨。

據聯邦疾病防治中心(CDC)資料，A型肝炎是傳染性疾病，可能透過空氣與受污染的水源或食物傳播，不過大多數患者症狀輕微，多能自動康復，且只要痊癒或打疫苗就能獲得A型肝炎終身免疫力，因此在美國因A肝死亡的機會非常低。