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國殤日烤肉季 牛雞價創新高 熱狗、漢堡包、番茄醬也漲

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國殤日烤肉季 牛雞價創新高 熱狗、漢堡包、番茄醬也漲

編譯洪毅／綜合28日電
今年國殤日，受通膨影響，雞肉、牛肉價格達歷來最高，香腸、熱狗、漢堡，甚至番茄醬、芥末醬也都漲，民眾烤肉開銷將更大。(路透)
今年國殤日，受通膨影響，雞肉、牛肉價格達歷來最高，香腸、熱狗、漢堡，甚至番茄醬、芥末醬也都漲，民眾烤肉開銷將更大。(路透)

從國殤日假期開始，全國將迎來烤肉旺季，但此盛事同樣無法自外於通貨膨脹的大環境中，甚至可說，因為俄羅斯入侵烏克蘭的衝擊，肉品價格是除能源之外的另一大重災區，例如碎牛肉、雞胸肉等成本價衝上歷史新高；民眾若想節省開銷，可能得被迫尋找烤肉以外的替代品，或加緊尋覓優惠資訊。

農業部的數據顯示，4月底的碎牛肉成本價為每磅4.9元，在新冠疫情前此數字尚不及4元；雞胸肉成本價則為每磅4.1元，疫情前約僅3元左右，兩種普遍使用的肉品過去兩年均上揚超過兩成，雙雙衝上歷史新高價。

市調商IRI的數據則顯示，本月中時，全國各類型零售商販售的碎牛肉價格，較去年同期上漲14.7%，不包含家禽的冷凍包裝肉品上漲15.7%，冷凍肉腸類食品更上漲24.4%。

造成肉品價格大漲的主因，是動物飼料的成本因俄烏戰爭而壓力而使然；不過通膨的大環境，以及極端氣候影響特定產品收成的影響，都讓食品價格普遍升高。

例如以熱狗來說，IRI的數據則顯示價格上揚14.5%，然後是漢堡包及熱狗麵包上揚11.2%，番茄醬漲了15.8%，芥末醬上揚10.4%；若想再喝杯汽水，碳酸飲料價高了13.9%，若想搭配沙拉，則新鮮萵苣上揚13.8%，新鮮番茄上揚4.8%。

勞工部統計局的數據則顯示，今年4月食品價格較去年同期上揚9.4%，為41年來首見的最大漲幅。另外，烤肉活動亦很難迴避通膨最甚的能源板塊：若開車拜訪親朋好友，本周末平均油價為每加侖4.6元，比去年多50%，烤肉時普遍使用的丙烷價格亦大漲。

IRI生鮮食品部門主管喬娜·帕克(Jonna Parker)表示，由於零售業者仍渴望更多客流量，甚至寧願為此而犧牲部分產品的利潤，因此民眾可以期待找到特價及優惠資訊，但儘管如此，今年國殤日假期的成本仍可能比去年多5%至10%左右。

風險管理商Stable USA動物性蛋白分析師內普維(Michael Nepveux)則表示，他可能會選擇義大利麵或披薩，以取代牛排或雞肉。

疫情 勞工部 義大利

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