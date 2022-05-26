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前白宮幕僚長暗示 川普似默許暴亂者喊「吊死潘斯」

編譯郭宣含／綜合26日電
去年1月6日暴徒突襲國會並威脅吊死前副總統潘斯時，前總統川普向幕僚長梅杜斯抱怨潘斯迅速躲至安全處，似乎支持暴徒的口號。圖為暴動當天，一台絞刑架出現在國會外。(Getty Images)
去年1月6日暴徒突襲國會並威脅吊死前副總統潘斯時，前總統川普向幕僚長梅杜斯抱怨潘斯迅速躲至安全處，似乎支持暴徒的口號。圖為暴動當天，一台絞刑架出現在國會外。(Getty Images)

根據三名消息人士，前白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)告訴調查去年1月6日國會暴動的委員會，當暴徒突襲國會並威脅吊死前副總統潘斯(Mike Pence)時，前總統川普向他抱怨潘斯迅速避難，似乎支持暴徒的口號。

紐約時報報導，數百名暴徒去年突襲國會並高喊「吊死潘斯」後，梅杜斯離開橢圓辦公室，走回自己辦公室告訴同僚，川普在抱怨潘斯平安無事，這番話可能暗示川普認為潘斯應該被吊死。

紐時指出，目前不清楚川普當時說話的語氣，但這番話進一步證明川普和潘斯關係嚴重破裂，以及川普不僅未採取行動驅散暴徒，反而疑似認同暴徒言論，認為潘斯未施壓國會阻止其確認選舉結果，這也反映出川普氣餒無法扭轉敗選局面。

有線電視新聞網(CNN)引述消息人士報導，前白宮副幕僚長卡西迪·哈欽森(Cassidy Hutchinson)也向委員會作證指出，川普在國會暴動時抱怨潘斯迅速逃至安全地；目前尚不清楚哈欽森作證的進一步細節。

哈欽森收到傳票後，分別在三場聽證會中向國會調查委員會作證。

一名代表梅杜斯的律師匿名表示，他有充分理由相信，有關梅杜斯論述「完全不實」；潘斯幕僚和哈欽森律師均未對此回應，調查國會暴動的委員會則拒絕回應。

川普發言人布多維奇(Taylor Budowich)表示，這個黨派色系明顯的調查委員會爆料含糊內容，這只是民主黨抹黑運動的延伸，過去曾多次被揭露捏造不實內容。

布多維奇指出：「美國人已厭倦民主黨說謊和打啞謎，但很遺憾，民主黨只能給出這些東西。」

在國會暴動前的集會，川普告訴群眾：「潘斯，我希望你能為了憲法和國家利益挺身而出。」

此前潘斯表示，他認為自己無權拒絕選舉人團的投票；川普則在推特中指控，「潘斯沒勇氣承擔保護美國和美國憲法的義務，讓國會有機會確認這些遭竄改的真相」。

根據國會暴動影片，一名拿著喇叭的男性向群眾念出川普推文，暴徒則開始高呼：「吊死潘斯。」

川普 民主黨 白宮

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