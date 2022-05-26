我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州小學槍案 女童塗同學血裝死 男童見求救女生被殺

德州女師護童殉職 夫2天後離世 親友：心碎而死

7州9起 猴痘案例增 CDC發布北美、歐洲、澳洲旅遊警示

記者張聲肇／綜合報導
聯邦疾病防治中心主任瓦倫斯基呼籲民眾，不要抱著誣蔑、歧視的態度，看待猴痘病患。(Getty Images)
聯邦疾病防治中心主任瓦倫斯基呼籲民眾，不要抱著誣蔑、歧視的態度，看待猴痘病患。(Getty Images)

聯邦疾病防治中心(CDC)26日表示，美國已在七州發現九起猴痘(Monkeypox)病例，CDC同時針對出現病例的地區如北美、歐洲和澳洲發布二級旅遊警示，提醒國人「提高警覺」，勿近身接觸患者及野生動物。

目前有確診案例的地區包括美國、加拿大、澳洲、英國、法國、義大利、西班牙、荷蘭和以色列；這個禮拜，美國在加州、佛州、麻州、紐約州、猶他州、維吉尼亞州和華盛頓州共發現九個確診病例。

CDC說，本周發現九個之外的病例，最近都沒有到過中非、西非國家如剛果共和國和奈及利亞等猴痘較常見的地方。

它警告國人，要避免近身接觸病患和不論大小體型的野生動物，與活的或死的小型哺乳類動物，不要煮或吃野味，也不要使用用非洲野生動物做的乳液、潤膚液、化妝粉等，也要避免接觸病患或野生動物用過的東西。

CDC說，猴痘症狀包括頭疼、肌肉痠痛、發燒、皮膚破裂、水泡，一旦染疫，症狀會持續二到四周；感染的原因則是接觸到病患破裂的皮膚或體液，或長猴痘的動物；接觸到染疫者的唾液、噴嚏，甚至患者使用過的器具，都可能感染猴痘病毒。在非洲，猴痘病患的死亡率約十分之一。

CDC也提醒民眾，如果皮膚莫名其妙的起疹子，最好趕快求醫，暫時不要接觸他人，也不要搭乘公共交通工具。

白宮防疫專家潘家比(Raj Panjabi)說，猴痘如此大規模在全球各地同時爆發，過去未曾發生過；拜登總統則認為美國目前的狀況不需大規模隔離，而且水痘(天花)疫苗對猴痘也有效；CDC引述研究報告說，天花疫苗對猴痘的免疫力至少達85%。

CDC主任瓦倫斯基說，最新確診的九個病例，部分曾和到過非洲的人有接觸，有些則是「男男性行為」後感染；但她強調，不一定接觸「某特定族群」才有感染風險。

美國目前有兩種疫苗和兩種對抗正痘病毒的藥，猴痘病毒屬同一類型，其中名為Jynneos的疫苗，已緊急運送到有確診病例的各州。

猴痘 CDC 疫苗

上一則

德州女師護童殉職 夫2天後離世 親友：失摯愛心碎而死

下一則

前白宮幕僚長暗示 川普似默許暴亂者喊「吊死潘斯」

延伸閱讀

北京擬推南太安全協議 美澳憂心

北京擬推南太安全協議 美澳憂心
維州出現首例疑似猴痘病例 曾赴非洲旅遊

維州出現首例疑似猴痘病例 曾赴非洲旅遊
西班牙猴痘病例增至84件 葡萄牙透過歐盟買疫苗

西班牙猴痘病例增至84件 葡萄牙透過歐盟買疫苗
搶在中國之前 澳洲外長黃英賢訪斐濟

搶在中國之前 澳洲外長黃英賢訪斐濟

熱門新聞

18歲槍手拉莫斯(Salvador Ramos)。圖取自推特

德州小學槍擊案至少21死 18歲槍手先殺祖母再作案 已被擊斃

2022-05-24 21:03
根據美國海關暨邊境保護局（CBP）、國家旅遊辦公室（NTTO）的數據，隨著歐洲重新開放邊境，今年來前往歐洲旅行的美國人數暴增390％。路透

旅費再貴也不怕 這原因讓美國人今夏湧向歐洲度假

2022-05-21 15:07
印第安納州華沙市牧師洛威遭指控曾性侵一名女教友。(美聯社)

「你奪走我16歲童貞」牧師佈道時 她挺身指控性侵

2022-05-25 01:31
一名15歲少女在球賽中途上廁所，卻被人口販子擄走。圖為美國航空中心體育館內部。(路透)

德州15歲少女球場如廁遭拐賣 被拍裸照上網 10天後在旅館找到

2022-05-22 02:15
示意圖。Photo by Chang Duong on Unsplash

萬物齊漲薪水不夠用 女老師每個月賣血漿貼補家用

2022-05-23 12:10
德州一所小學24日發生槍擊案、造成至少18名學童和3名成人喪命，18歲槍手拉莫斯在與警方交火過程中遭擊斃，其母親卻聲稱他「不是一個暴力的人」。(Getty Images)

闖德州小學釀21死 18歲槍手母親：他不是個暴力的人

2022-05-25 20:39

超人氣

更多 >
「你們都得死」德州槍手反鎖教室 同班師生全遇害

「你們都得死」德州槍手反鎖教室 同班師生全遇害
德州槍擊案目擊者：警察到現場卻遲遲不進校園

德州槍擊案目擊者：警察到現場卻遲遲不進校園
德州女師護童殉職 夫2天後離世 親友：失摯愛心碎而死

德州女師護童殉職 夫2天後離世 親友：失摯愛心碎而死
天普商場坍塌 6人一度被困 獲救驚魂未定「太可怕了」

天普商場坍塌 6人一度被困 獲救驚魂未定「太可怕了」
德州小學槍擊／勇師殉職 女兒悼：沒了您 日子怎麼過

德州小學槍擊／勇師殉職 女兒悼：沒了您 日子怎麼過