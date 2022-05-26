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德州小學槍案 女童塗同學血裝死 男童見求救女生被殺

德州女師護童殉職 夫2天後離世 親友：心碎而死

德州女師護童殉職 夫2天後離世 親友：失摯愛心碎而死

中央社／德州烏瓦德26日綜合外電報導
德州羅布小學教師賈西亞在日前的校園槍案中殉職，親戚表示她的丈夫也因過度悲傷去世。（美聯社）
德州羅布小學教師賈西亞在日前的校園槍案中殉職，親戚表示她的丈夫也因過度悲傷去世。（美聯社）

德州羅布小學（Robb Elementary School）四年級教師賈西亞（Irma Garcia）在日前的校園槍擊案中挺身保護學童，不幸殉職，親戚表示她的丈夫也因過度悲傷去世。

法新社報導，自稱是賈西亞表親的奧斯汀（Debra Austin）在她成立的群眾募資平台「資助我」（GoFundMe）頁面寫道，賈西亞的丈夫喬（Joe）「今天上午（2022年5月26日）因醫療緊急情況悲慘離世」。

她寫道：「我真心認為喬是心碎而死，失去人生30多年的摯愛太難受了。」

自稱是賈西亞外甥的馬蒂內茲（John Martinez）也推文說，喬是因為悲痛而離世。當地電視台新聞主播朱尼嘉（Ernie Zuniga）則推文稱，喬死於心臟病發。

依據羅布小學網站，賈西亞夫妻結婚24年，有四個小孩。

根據警方，賈西亞和另一名教師米瑞列絲（Eva Mireles）在槍手衝進教室後試著保護學生而死。槍手把門封住後持半自動步槍掃射，造成19名年僅9、10歲的學童喪命，另有多人受傷。

白宮今天宣布，總統拜登（Joe Biden）與妻子吉兒（Jill Biden）將於29日前往德州，向死者的親友表達哀悼。

英國哈利王子40歲的妻子梅根（Meghan Markle）今天也突然造訪事發的烏瓦德鎮（Uvalde）。她身穿牛仔褲和T恤，頭戴藍色棒球帽，在烏瓦德法院外的臨時紀念場地彎身獻花。

發言人表示，梅根是以個人名義和母親身分造訪烏瓦德鎮，以向這個悲傷的社區表達哀悼之意和支持。

賈西 德州 梅根

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