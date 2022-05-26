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研究：美西最貴豪宅 野火高風險機率比中價位房屋多7成

記者顏伶如／綜合報導
調查指出，美西房價最高的頂尖10%豪宅，座落於野火高風險區的機率比中價位房屋多出大約70%。圖為5月11日一棟位於加州尼古湖市的豪宅失火。(美聯社)
調查指出，美西房價最高的頂尖10%豪宅，座落於野火高風險區的機率比中價位房屋多出大約70%。圖為5月11日一棟位於加州尼古湖市的豪宅失火。(美聯社)

非營利研究機構「未來資源」(Resources for the Future)刊載於本周「環境研究通訊」(Environmental Research Letters)期刊的調查報告指出，美國西部房價最高的頂尖10%豪宅，座落於野火高風險區的機率比中價位房屋多出大約70%。受到氣候變遷影響，美國西部近年來野火發生機率升高，火勢規模也變得龐大。

在這項調查中，研究人員以房屋地點、房價、社區條件以及與先前曾經發生山林大火地點的距離做為評估指標。

統計顯示，若以房屋面臨的野火風險來看，美西地區高單價豪宅屋主、高收入白種人屋主以及住在退休社區的老年人，是最可能受到衝擊的人口族群。

「未來資源」調查報告出，美國西部房價最貴的頂尖10%豪宅裡，如果與中位數價格房屋相互比較，座落於野火高風險區的機率，大約多出70%。

若從利弊條件比較，野火風險較高的富人居住地點，相對之下較能享受優美天然風景、方便從事戶外休閒活動，還可以貼近大自然。

研究人員也發現，美洲原住民社區、房價最低的民宅，曝露於野火風險之下的機率也相對偏高。最弱勢族群的居住地點除了野火風險高，通常還伴隨著污染問題，或者接近廢棄物處理設施。

這項研究的共同主持人羅勃森(Molly Robertson)在新聞稿中指出，旨在降低野火風險的政策，如果對高風險區提供財務補助，將讓富有家庭因此受益，但可能發生野火的高風險區域，居住人口其實背景非常多元，因此擬訂政策時必須考量地理條件的因素，要針對最弱勢社區提供減輕負擔的方案。

研究報告中以加州為例，光是在2021年裡便累計出現8835場野火，共計250萬英畝的土地面積慘遭祝融之災。

房價 加州 原住民

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