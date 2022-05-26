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德州小學槍擊 治安法官為熟識學童認屍 身心煎熬

中央社德州尤瓦迪26日綜合外電報導
德州烏瓦德鎮(Uvalde)當地治安法官迪亞茲(Eulalio Diaz Jr.)扛下認屍重責。(路透)
德州烏瓦德鎮(Uvalde)當地治安法官迪亞茲(Eulalio Diaz Jr.)扛下認屍重責。(路透)

德州烏瓦德鎮(Uvalde)羅布小學(Robb Elementary School)24日發生凶殘槍擊案，19名學童以及兩名教師死亡。小城鎮沒有編制驗屍人員，當地治安法官迪亞茲一肩扛下認屍重責，面對一具具熟人小孩的冰涼遺體，他承受著難以形容的身心衝擊。

路透社報導，進入小學展開認屍程序前，49歲的迪亞茲（Eulalio Diaz Jr.）得先理好自己的思緒，為能夠想像得到的最恐怖場景作好心理準備。

烏瓦德這樣的小城鎮沒有驗屍人員。作為當地治安法官，迪亞茲肩負驗屍官之責，他得在美國史上最致命校園槍擊案之一發生後，承擔煎熬人心的認屍任務。

他走進猶如煉獄場景般的教室裡。數小時前，19名兒童、兩名教師在這裡遭到槍擊慘死。迪亞茲低下頭，在地板上看到已成冤魂的自己中學學妹。一旁是一具具4年級學生冰涼的遺體，他們的父母是迪亞茲的朋友。

目睹的慘況給迪亞茲帶來難以形容的身心衝擊。

躺在教室地板上的罹難者包括賈西亞（Irma Garcia），她是兩名遇害教師之一。

迪亞茲說：「她是烏瓦德中學（Uvalde High School）小我一屆的學妹，我們國中、高中時代都膩在一塊…罹難者都是我們熟識的人。」

受訪時講到動情之處，迪亞茲落淚。當地區警瓦爾迪茲(David Valdez)上前...
受訪時講到動情之處，迪亞茲落淚。當地區警瓦爾迪茲(David Valdez)上前擁抱他。(路透)

烏瓦德這種小城鎮遭遇如此規模重大悲劇，猶如對小池子投入巨石，不可避免地激起陣陣傷痛的漣漪。

迪亞茲說：「我昨晚給所有罹難者完成認屍回家時，開始有人傳臉書（Facebook）訊息給我，我發現自己認識許多孩子的父母，甚至祖父母。」

指認沒有身分證明、沒有掛名牌的兒童時，讓迪亞茲心痛欲裂。

許多遺體已經不成人形，迪亞茲試著儘量避免再給為人父母帶來傷痛，希望透過父母親描述小孩當天上學時的衣著或用他們提供的照片，來明確地指認死者身分。

可惜光靠這些還不夠，因為遭到濫射的遺體體無完膚。德州陸軍遊騎兵（Rangers）部隊要求家屬進行DNA拭子採驗。

受訪的迪亞茲後來聲音越來越小。他說：「我的工作就是要確認我們把遺體正確地發放給他們家人...我的工作就是要讓孩子們的遺體回到家人身邊。」

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