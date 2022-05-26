美官員甫會晤達賴喇嘛 汪洋考察藏區：風險不可低估

中國全國政協主席汪洋強調，要深入開展「反分裂鬥爭」。（新華社）

在美國副國務卿 兼西藏問題協調員澤亞赴印度北部與達賴喇嘛 會晤後不久，中國全國政協主席汪洋近日在甘肅 甘南藏族州調研。他強調，涉藏工作事關重大，前進道路上的矛盾風險挑戰不可低估。

據中國「國家民委」微信公眾號消息，汪洋5月23日至25日赴甘肅省甘南藏族自治州，了解民族宗教工作等情況，並主持召開座談會，聽取各方面意見建議。

汪洋指出，涉藏工作「事關重大」，前進道路上的矛盾風險挑戰「不可低估」。他強調要深入開展「反分裂鬥爭」、「緊緊依靠各族群眾築牢國家安全的銅牆鐵壁」，並且要以鑄牢中華民族共同體意識為主線，推進民族團結進步事業，深化中華民族共同體歷史研究和宣傳教育、推廣普及國家通用語言文字。

汪洋還強調，要堅持「宗教中國化方向」，加強宗教事務管理，健全藏傳佛教寺廟管理長效機制，加強黨政幹部、宗教界代表人士、宗教學研究「三支隊伍」建設，引導藏傳佛教更好與社會主義社會相適應。

此前第14世達賴喇嘛的YouTube帳號發布影片表示，5月19日達賴喇嘛於北印度達蘭薩拉駐錫地會見了美國副國務卿兼西藏問題特別協調員澤亞（Uzra Zeya），過程中達賴喇嘛重批中共想改變西藏人民想法「已徹底失敗」。中國外交部發言人趙立堅5月19日批評14世達賴喇嘛是「披着宗教外衣的政治流亡者，他長期從事反華分裂活動，圖謀把西藏從中國分裂出去」。