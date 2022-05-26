德州一學區面臨暴力威脅 緊急宣布停課2天

位於德州唐納市的唐納獨立學區25日晚間緊急宣布，由於接獲「消息屬實的暴力威脅」，學區所有學校26日、27日全面停課兩天。(擷自Google Maps)

位於德州 唐納市(Donna)的唐納獨立學區 (Donna Independent School District)25日晚間緊急宣布，由於接獲「消息屬實的暴力威脅」，學區所有學校26日、27日全面停課兩天。另一方面，德州理察森市(Richardson)警方25日則逮捕一名未成年高中生，並在這名學生停放於貝克納高中(Berkner High School)附近的車上，起出一把AK-47突擊步槍及一把製成AR-15造型的道具槍。

ESCUELAS DE TEXAS EN ALERTA! 🫤 Esta mañana, el Donna Independent School District en #Texas informó en su página de Facebook que debido a una amenaza de violencia se suspenderán las clases a partir de hoy y se reanudarán hasta el próximo martes 31 de mayo pic.twitter.com/N4WDmWSCG4 — Expresionenred (@expresionenred) May 26, 2022

唐納獨立學區並未說明暴力威脅的具體內容，僅表示目前正在調查中。學區在25日晚間發布的聲明中說，學生與教職人員的安全是最高考量。

德州當地媒體報導，知情人士透露，警方在一名嫌犯家中起出一把AK-47突擊步槍，還有一份列有學生姓名的攻擊名單。

德州理察森警方表示，25日上午約11時接到民眾911電話報案指出，目睹一名男子拿著一把步槍朝貝克納高中行進。員警在數分鐘內趕抵現場，貝克納高中校園及附近一所小學立即同時進入封鎖，未成年的男性嫌犯當場被捕。

德州地方電視台FOX4報導，被捕嫌犯為貝克納高中的學生，警方在這名學生停在校園對街的車上，起出一把AK-47突擊步槍及一把AR-15造型的道具槍。調查人員透露，這名學生雖然沒把武器帶入校園，但放在車上的步槍則裝滿子彈。

報導指出，警方以在禁止攜帶武器的校園區域非法持槍罪名將被捕學生移送法辦。消息人士指出，理察森警方過去幾個月裡，曾經與這名未滿17歲的青少年有過接觸。

貝克納高中家長納瑪沙卡(Banneka Namasaka)受訪時說，由於住在學校附近，「我在家裡就聽到警笛聲」。

納瑪沙卡說，烏瓦德(Uvalde)羅伯小學(Robb Elementary School)才剛發生槍擊 案，19名學童喪生，現在又出現槍擊威脅，「真的很可怕，不知道該說什麼」。